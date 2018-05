¿Alimentos con falsas propiedades? “La propaganda para comprar voluntades lo mueve todo”

Nos planteamos en el último SER Consumidor qué hay detrás de muchas supuestas alegaciones de productos tan populares como la cerveza, el vino, el café y el último, el cacao, incluido no sin polémica hace unas semanas en la pirámide alimentaria. ¿Verdaderas o falsas? ¿Marketing o realidad?



Si están detrás los sectores, las marcas, ¿nos podemos fiar de los médicos e investigadores que las divulgan? Por eso invitamos a diferentes expertos, conocedores del problema desde distintas perspectivas: los dietistas Julio Basulto y Juan Revenga; el médico que preside los comités científicos relacionados precisamente con estos productos, Ramón Estruch; y el ex presidente del Consejo General de Colegios de Médicos y responsable ahora de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín.

El debate duró más de 25 minutos, fue tenso en algunos momentos. Estas son algunas de las muchas cosas que se dijeron: Al empezar la discusión, preguntamos si nos podemos crear tantas alegaciones de estos alimentos. A lo que Juan Revenga respondía: “Son alegaciones desde el interés comercial, muchas veces bajo el atrezzo de lo científico”. Y Julio Basulto completaba: “Lo del cacao en la pirámide alimentaria nos hizo a muchos poner el grito en el cielo. A los niños les sobran calorías vacías”.

Sobre quién está á detrás de la polémica pirámide alimentaria, Revenga enumeraba: “Danone, Argal, cooperativas de cavas, de vinos, es decir, alcohol, alimentos procesados (...). Que salgan algunos médicos hablando de propiedades que no están demostradas y que están prohibidas en publicidad, es mentir”.

Entró en escena Ramón Estruch: “Del cacao se ha demostrado que tiene propiedades cardioprotectoras...”. Pero al señalarle que al decir esto del cacao, el consumidor lo puede asociar a productos que llevan mucho azúcar, Estruch respondía: “Cada uno puede entender lo que quiera”.

Revenga le reprochó que no siempre se decía en la publicidad de sus alegaciones de estos productos que él (Estruch) pertenecía a los comités científicos de Cerveza y Salud, del Observatorio del Cacao, sugiriendo que se ocultaba intencionadamente y que había conflicto de intereses. Estruch lo negó: “Detrás de los estudios claro que hay marcas, pero nosotros trabajamos con proyectos programados desde Sanidad, y las marcas y los sectores no participan en el diseño de los mismos”.

Julio Basulto dijo que “es una irresponsabilidad promocionar el consumo de alcohol, y usted lo hace, porque detrás hay muchos accidentes y es cancerígeno desde la primera copa”. Estruch, que alegó constantemente sus muchos estudios sobre los alimentos y sus “experiencias personales”, se defendía: “Conozco el problema del alcohol, pero hay estudios que demuestran que bajo el paraguas de la dieta mediterránea un consumo moderado de cerveza y vino es beneficioso”.

Juan Revenga añadía: “Hablan con el mismo patrón de toda la vida de los sectores del alcohol, el vino, la cerveza. Y ya en 2013 se declaró que cualquier alimento que lleve en su composición desde 1,2% de alcohol no puedo tener ninguna alegación de saludable”.

En la última parte del debate entró en escena Juan José Rodríguez Sendín, presidente del Comité Central de Deontología, y ex presidente de la Organización Médica Colegias (OMC). De forma rotunda: “La propaganda para comprar voluntades lo mueve todo. Y también en nuestra profesión, la médica, hay elementos no aconsejables que hacen estas cosas. Hacer alegaciones que no están demostradas es un disparate, pero ya sabemos que hay dos cuestiones que mueven el mundo: el amor y el dinero”.

Le preguntamos: "Y aquí ¿qué manda?". "Aquí por amor no es", dijo el médico. Le trasladamos la pregunta a Estruch: ¿por amor o por dinero? A lo que Estruch respondía: ¡Me va a tener que creer usted!. Solo funcionamos con fondos oficiales. Nos interesa llegar a a la prensa, a la sociedad para contar las cosas buenas y las malas, no quedarnos en un estudio muy bonito. Y yo hablo porque he realizado muchos estudios de muchos alimentos…”

Recordamos que el Centro Cerveza y Salud llega a decir que el consumo de cerveza de forma moderada tiene beneficios para el corazón. Basulto señalaba que eso era una rotunda falsedad, mientras que Rodríguez Sendín aseveraba: "¡Qué barbaridad! Decir eso debería estar penado. Es una absoluta milonga para vender más. Éticamente es un profundo disparate, una vergüenza”.

Hacia el final del debate, preguntamos a Sendín si no se puede hacer más desde el colectivo médico, desde la Comisión de Deontología, para acabar con estas prácticas. A lo que el médico nos respondió: “Se hace lo que se puede, no tenemos dinero como la otra parte. Hacemos lo que podemos”.