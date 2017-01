Trillo guarda silencio y el PP protege al embajador ante el clamor de la oposición

Casi 24 horas después del dictamen, Federico Trillo guarda silencio. El Consejo de Estado responsabiliza al Ministerio de Defensa de Aznar que dirigía ahora el embajador en Londres del accidente del Yak-42 que costó la vida a 62 militares españoles en 2003.

El informe reconoce oficialmente la responsabilidad del Ministerio de Defensa al señalar que hay hechos anteriores a la fecha del siniestro en los que "pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría".

Pese a este demoledor dictamen, Rajoy no parece dispuesto a mostrarle mucha atención al caso. Durante una parada en su marcha matutina, el presidente ha asegurado que no sabía que el Consejo de Estado había "sacado" un dictamen sobre el Yak-42 y que no lo había "visto" cuando varios medios le han preguntado en Pontevedra, donde está pasando unos días de vacaciones. "¿El Consejo de Estado ha sacado un dictamen sobre eso. No lo he visto. Pero yo creo que eso ya está sustanciado judicialmente lo que había que sustanciar. Ocurrió hace muchísimos años", ha enfatizado el jefe del Ejecutivo.

PP: "Trillo tiene una labor distinta"

Desde el PP, también quitan hierro al asunto y se agarran a que es un caso cerrado. El vicesecretario de Comunicación del PP señala, ante las peticiones de cese de la oposición, que el que era ministro de Defensa en esa fecha, Federico Trillo, tiene actualmente una labor distinta. "La labor que pueda desempeñar ahora mismo como embajador en el Reino Unido es distinta a la que estuvo desempeñando hace 20 años", ha manifestado el dirigente popular en Elche (Alicante) al ser preguntado.

A pesar de haber apuntado que desconoce los detalles de dicho dictamen, Pablo Casado ha dicho que la "obligación" de los ministros de Defensa es "velar por la seguridad de las tropas", y se ha mostrado convencido de que así lo hizo Trillo con los militares del Yak 42. "No creo que contara mentiras (Trillo), ni que ningún responsable ministerial de cualquier Gobierno justifique o hable mal de una catástrofe así", ha aseverado. Además, ha defendido que el "compromiso" del Gobierno con las Fuerzas Armadas es "inequívoco" y que esta es una cuestión que "ya se ha juzgado".

Preguntado por si considera que es necesario que Federico Trillo sea cesado de su puesto en la Embajada de Reino Unido, tal y como ha exigido el PSOE, Casado ha dicho que "hay que separar" lo que es una labor en un momento puntual, sobre la que "los tribunales ya han dado su opinión", de la vida política de Trillo. "Tiene una dilatada carrera política y ha hecho una labor positiva esta legislatura en Reino Unido", ha afirmado.

