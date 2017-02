El juez Castro: "No me siento perdedor"

Escucha la entrevista completa a José Castro en la SER:

El juez instructor del Caso Nóos, José Castro, ha pasado por los micrófonos en la Cadena SER para valorar el contenido de la sentencia del juicio del 'Caso Nóos'. Tras conocer que Iñaki Urdangarin ha sido condenado a seis años y 3 meses de prisión y que la infanta Cristina de Borbón ha sido absuelta -deberá pagar una multa de 265.000 euros-, el juez instructor del caso ha dicho no sentirse "ganador ni perdedor" con la sentencia del juicio.

Lo ha dicho al ser cuestionado por si pensaba que esta resolución daba la razón a Pedro Horrach, fiscal del juicio, que ha defendido la inocencia de la infanta. "Eso de dar la razón y quitarla yo no lo veo así. Usted argumenta que la sentencia le da la razón al fiscal y se la quita al juez instructor. No me sentiría ganador si hubiesen condenado a la infanta, pero tampoco me siento perdedor porque la hayan absuelto. Mi misión terminó cuando la puse a ella y a todas las personas a disposición del tribunal que debiera juzgarla. Lo de después ya no era mi incumbencia", ha apuntado Castro.

"Mi trabajo terminó poniendo a una serie de personas a disposición de un tribunal porque así lo entendía. Con la reserva del convencimiento que me pueda producir la lectura completa de la sentencia, así lo sigo pensando. Respeto el fallo, no podría ser de otra manera", ha continuado el juez instructor, que ha recordado que todavía hay posibilidad de recurso.

Respecto a la sustancial rebaja de la pena de Iñaki Urdangarin -la Fiscalía pedía 19 años de prisión para él-, el juez instructor del caso se ha limitado a apuntar que espera que la lectura de la sentencia y las explicaciones del tribunal aporten más detalles sobre la decisión final que se ha tomado.

"Eso nos lo tendrá que explicar el tribunal. Con la sola lectura de la sentencia nos quedamos in albis. No sabemos que motivaciones ha tenido el fiscal para esa rebaja tan sensible. Seguro que las hay. Yo me quedo con las incógnitas, espero que se desvelen con la lectura de la sentencia", ha sentenciado.

Comentarios