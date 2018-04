"No es abuso, es violación": protestas masivas contra la sentencia de 'La Manada'

Miles de personas han salido a la calle en las múltiples movilizaciones convocadas en toda España en señal de repulsa a la sentencia dictada contra los cinco integrantes de la Manada. Las calles de Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla se han llenado de ciudadanos indignados para clamar contra el fallo de la Manada y en solidaridad con la víctima. Los asistentes, en su mayoría mujeres, han portado pancartas con lemas como "Tranquila, hermana, aquí esta tu manada", "Yo sí te creo" o "No es abuso, es violación". Las concentraciones han sido convocadas a última hora de la mañana de hoy por colectivos feministas tras conocerse que los agresores habían sido condenados por abuso sexual y no por violación o agresión sexual.

Madrid

Una multitud se ha congregado en Madrid frente al Ministerio de Justicia bajo el lema 'Yo sí te creo'. El acto, convocado por la Plataforma 8M, ha reunido a mujeres y hombres de todas las edades que han expresado su solidaridad con la víctima, mientras coreaban "Vergüenza", "Tranquila, hermana, aquí está tu manada" y "Sola, borracha, quiero llegar a casa", entre muchos otros lemas.

Los participantes han expresado su indignación por el fallo y han clamado por la inhabilitación de los tres jueces que han redactado la sentencia, uno de los cuales emitió un voto discrepante en el que se mostraba favorable a absolver a los acusados. Desde el colectivo feminista 8M, Chelo ha criticado la sentencia y que la víctima haya sido cuestionada durante todo el proceso: "Por lo que hizo antes, por cómo había salido; durante, porque no había actuado como debía, y después, por como había rehecho su vida".

Miles de personas asisten a la concentración convocada por colectivos feministas frente al Ministerio de Justicia / Juanjo Martín (EFE)

"Esto es un mensaje muy peligroso", ha asegurado Chelo, ya que las mujeres se plantearán para qué sirve denunciar. Además, ha dicho que, "si queremos que realmente piensen que nos han violado, tenemos que jugarnos la vida y hacer frente a los agresores, cuando la policía recomienda que no les hagas frente si te quieren robar el móvil o el bolso". Sofía, de 20 años, expresaba su desconcierto tras conocer la sentencia y ha dicho que, si algún día se ve en la misma situación que la víctima, no sabría qué hacer. "La justicia no hace nada, muchos de los medios te juzgan, y la gente no te cree. ¿En quien voy a confiar?", ha señalado.

Pamplona

La Plaza Consistorial de Pamplona, uno de los escenarios que en los Sanfermines 2016 evidenció el rechazo a las agresiones sexistas, se ha vuelto a llenar esta tarde para reflejar el malestar por la sentencia que condena a los miembros de la Manada por abusos sexuales y no por violación El 7 de julio de 2016, horas después de conocerse que una joven había denunciado una violación en grupo durante la madrugada, la ciudadanía hizo un alto en las fiestas de San Fermín y protagonizó una de las manifestaciones más multitudinarias que se recuerdan.

"Está justicia es una mierda" y "No es abuso, es violación" los gritos en la concentración del Ayuntamiento de Pamplona tras la sentencia contra la manada pic.twitter.com/uPZKpbxi0R — Javier Laquidain (@JaviLaquidain) 26 de abril de 2018

Hoy, tras conocerse el fallo que condena a los cinco acusados a 9 años de cárcel por un delito de abuso sexual, la sociedad pamplonesa ha vuelto a movilizarse, por la mañana en la Audiencia Provincial, durante la lectura del fallo y por la tarde en la plaza Consistorial. En esta última, cientos de personas se han ido congregando poco a poco en una protesta convocada a través de las redes sociales y las asociaciones feministas, acto que ha contado con representación de las principales instituciones de Navarra, encabezadas por la consejera Ana Ollo; la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez; y el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron. Representes de las principales fuerzas políticas, salvo UPN y PPN, se han dejado ver en las primeras filas de un acto en el que no han cesado gritos como "no es abuso, es violación" o "estamos contigo".

Barcelona

Miles de personas han llenado la plaza Sant Jaume de Barcelona minutos antes de las 19 horas. "Som nosaltres, La Manada" (Somos nosotros, La Manada), "Tocan a una, nos tocan a todas" y "Es una guerra", han clamado los manifestantes ante el Ayuntamiento de Barcelona, que ha colocado un gran lazo morado en la fachada con motivo de la protesta. Los manifestantes, de edades muy variadas y entre los que destaca un gran numero de mujeres, han hecho sonar cazuelas, llaves, objetos metálicos y silbatos en repetidas ocasiones, a la vez que han levantado pancartas con lemas como 'Es violación', 'No a la justicia patriarcal', 'La ausencia de un 'no' no es consentimiento' y 'Yo sí te creo'.

Miles de personas llenan plaza Sant Jaume por la sentencia de 'La Manada' / EUROPA PRESS (EUROPA PRESS)

Una portavoz de la Plataforma unitaria contra las violencias de género --que ha convocado la protesta en la ciudad--, Montserrat Vilà, ha lamentado en declaraciones a los medios que este juicio supone un precedente muy importante por su eco mediático, entre los muchísimos casos de violaciones y agresiones que se archivan, y que ha acabado siendo "un juicio a todas las mujeres que son violadas", a las que dice que no tienen derecho a decir 'no'. "Que digan que esta violación brutal es solo un abuso y que hay consentimiento es un ejemplo de lo que hacen los jueces", la poca credibilidad que se da a las víctimas, y ha reflexionado sobre que la justícia no puede continuar siendo patriarcal.

Han participado en la concentración personalidades como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la concejal de la CUP Eulàlia Reguant; los diputados Ernest Maragall, Jenn Díaz (ERC), Assumpta Escarp (PSC), Aurora Madaula (JxCat), Joan Josep Nuet (CatECP) y Maria Sirvent (CUP), entre otros.

Valencia



Concentración frente al ayuntamiento de Valencia / JULIÁN GIMÉNEZ

Cientos de personas han abarrotado la zona peatonal de la plaza del Ayuntamiento de Valencia en el acto convocado a través de redes sociales. Entre los cargos públicos que han secundado la concentración, iniciada a las siete de la tarde, se encontraban la vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra; la portavoz municipal socialista, Sandra Gómez; y el concejal de Cultura Festiva y presidente de la Junta Central Fallera, Pere Fuset. Los asistentes, en su mayoría mujeres, portaban camisetas y pancartas de color morado, junto a pancartas con lemas como "Tranquila, hermana, aquí está tu manada", "Yo sí te creo", "No es abuso, es violación", "Si toquen a una, ens toquen a totes" y "No es un caso aislado, se llama patriarcado". Asimismo, se ha exigido la inhabilitación del magistrado Ricardo González, quien ha emitido un voto particular donde solicita la absolución de los acusados.

Sevilla



En Sevilla, la Plaza Nueva ha sido esta tarde el escenario de una gran concentración celebrada al grito de "no es abuso, es violación". En el marco de esta concentración, la concejal Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla, la socialista Myriam Díaz, ha manifestado que desde el "respeto a las decisiones judiciales", ella misma no comparte el contenido de la sentencia. "Esperábamos una respuesta más contundente", ha lamentado señalando el "estupor" social que ha causado la sentencia al condenar a estos jóvenes por un delito de abuso y no de violación, y reclamando "tolerancia cero" hacia cualquier tipo de agresión a las mujeres.

Varios centenares de personas, en su mayoría mujeres, se han concentrado en Sevilla / RAUL CARO CADENAS (EFE)

Zaragoza

Numerosas personas se han concentrado en la sede de la Audiencia Provincial de Zaragoza, en el Coso. En la cita en la capital aragonesa, a las 18 horas, un grito unánime: "No es abuso, es violación". Piden a la Justicia que se haga cargo de la situación de acoso que están sufriendo las mujeres. Carmen Turégano, de la comisión de mujer de la Federación de Barrios de Zaragoza (FABZ), exige que se contemple "como una violación" porque "una mujer con 5 hombres no pueden decir ni que estén disfrutando y que luego le acusen y que le estén persiguiendo todos los días para ver qué fotografías está compartiendo y que estén rehaciendo su vida". Es "injusto".

Bilbao y San Sebastián

Millares de personas, sobre todo mujeres, se han concentrado en las capitales vascas para protestar contra la sentencia la Audiencia de Navarra. En Bilbao la concentración ha reunido a varios miles de personas, que han cortado la calle de juzgados de la Audiencia Provincial y las aledañas, mientras que en San Sebastián han sido unas 2.000 las participantes. La concentración de Bilbao ha reunido a varios miles de personas con unas pocas pancartas con lemas como "el machismo nos mata, la justicia nos remata", "Contra la justicia patriarcal" o "La manada somos nosotras".

Entre los asistentes una nutrida representación del PSE-EE, con Idoia Mendia, Mikel Torres, Alfonso Gil y Teresa Laespada, y del PNV, con Andoni Ortuzar y Mireia Zarate, además de cargos de EH Bildu y Elkarrekin Podemos. La multitud congregada y la larga duración del acto ha obligado a cerrar al tráfico varias calles del centro de la ciudad.

Concentraciones en otras ciudades