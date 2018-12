Santano anuncia su candidatura para las próximas elecciones mediante una carta abierta

El alcalde de Irun, José Antonio Santano, ha anunciado su candidatura para las elecciones del próximo año. El primer edil ha emitido una carta abierta a la ciudadanía con la que ha expresado "el deseo de ofrecer su trabajo" para mejorar Irun.

La carta enviada por el alcalde a la ciudadanía:

Estimadas amigas. Estimados amigos.

Con 12 años participe en mi colegio de Leka-Enea, en un concurso de redacción que tenía como título Si yo fuera alcalde. Supongo que la ilusión que le puse a aquellas líneas en las que soñaba con poder hacer cosas para mi ciudad, es esa misma que me sigue manteniendo feliz cada uno de los días que tengo el honor de ser el Alcalde de Irun.

Un honor que me llena de responsabilidad y de agradecimiento a muchos de los que han compartido conmigo estos años de tarea.

Agradecimiento, cómo no, a los iruneses e irunesas que han hecho posible que mi pasión se haya convertido en mi trabajo. Que me han dado su confianza y su apoyo, y han delegado en mí, y mi equipo, la tarea de seguir haciendo de Irun algo grande.

Gracias a los hombres y mujeres, concejales y concejalas, que junto a mí, han formado parte de las decisiones que hemos ido tomando para seguir avanzando. Para dar oportunidades. Para solucionar problemas. Para seguir imaginando ese Irun que nos hace sentirnos orgullosos.

Gracias a mi familia, por su comprensión y su paciencia, por perdonarme cada una de esas horas que no les he dedicado, por compartir conmigo esos fines de semana de coros y partidos, de actividades y visitas, por acompañarme en esta apasionante aventura.

No se me ocurre mayor suerte que convertir tu pasión en tu tarea diaria, y esa fortuna es la que yo he tenido. Éste, el de ser alcalde, alcalde de Irun, es un trabajo precioso y apasionante, que requiere dedicación e ilusión a partes iguales.

Estos días en los que ha llegado el momento de pensar en el futuro he querido mirar hacia dentro y hacerlo con honestidad. Y me he dado cuenta de que mantengo intacto el deseo y las ganas de hacer cosas por la ciudad que me vio nacer. He sido consciente de que tengo las mismas fuerzas para comprometerme con los vecinos y vecinas que quieran confiar en mí, que sigo contando con la complicidad de un equipo de compañeros y compañeras que ofrecen diariamente sus ganas de contribuir con la mejora de esta ciudad. Y he hablado con los míos, y he comprobado que su generosidad sigue estando intacta y que quieren seguir compartiendo conmigo este reto.

Así que,… ¿Cómo no querer seguir? ¿Cómo no querer mantener mi compromiso con este proyecto para Irun que nos pone retos ilusionantes cada día? Un proyecto que nos invita a seguir gestionando e imaginando desafíos para esta ciudad en la que nos encanta vivir y trabajar.

Por eso he expresado mi deseo de volver a ofrecer mi trabajo, mi iniciativa y mi ambición por mejorar Irun, a mis vecinos y vecinas que espero, quieran renovar su confianza en mí.

Estos días, he pensado mucho, en lo hecho y en lo que queda por hacer, y me he dado cuenta que podría volver a escribir con la misma ilusión esa redacción en la que contar todo lo que seguiría haciendo por Irun Si yo fuera alcalde…

José Antonio Santano

Alcalde de Irun