Edu Martínez: "No nos va a poder la presión"

El próximo sábado a las cinco de la tarde comienza la andadura de los 'hombres de negro'. Oviedo será la primera parada. Allí empieza el camino de retorno. Los jugadores lo saben y no rehúsan del compromiso de luchar por tratar de volver a la ACB.

"Tenemos que empezar bien. Tenemos que ir a Oviedo sabiendo las cosas que tenemos que hacer. A jugar como lo estamos haciendo hasta el momento. Estamos entrenando muy bien con las cosas muy claras y a dar lo máximo de nosotros", dice el recién llegado jugador de Bilbao Basket.

Martínez, aparte de encontrarse una ciudad perfecta para vivir, dice que en Bilbao se ha encontrado un club que se preocupa mucho por sus jugadores. "Es un club casero. Un club que se preocupa mucho por nosotros, por nuestro bienestar, que todo esté en orden. Unas instalaciones maravillosas y sobre todo una ciudad muy bonita con muchas cosas que hacer y mucho entretenimiento", dice el jugador.

En el equipo no hay dudas. "Ninguna. Tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. Y con que hagamos nosotros las cosas bien, pocas cosas nos va a poder perturbar. No nos va a afectar la presión. Tenemos que fijarnos el partido de Oviedo y hacer las cosas que sabemos. Es que no tiene más historia", sentencia Martínez.

"Todo el mundo tiene su percepción de lo que tiene que ser esta temporada, pero nosotros tenemos que ser conscientes que para llegar al ascenso hay que ganar todos los partidos o muchos de ellos y para ello hay que trabajarlo con la cabeza bastante fría y eso haremos", apunta Edu.

El tres bilbaíno regresa a una categoría que conoce perfectamente. "No ha sido un palo venir a Bilbao a jugar en LEB Oro. Si soy sincero si esperaba haberme quedado en ACB unos años más pero vienen las cosas así y qué le vas a hacer. Es una categoría muy bonita y me gusta jugarla. El proyecto que me plantearon es muy bonito así que no es ninguna decepción personal estar aquí", afirma el jugador.

En cuanto a las diferencias entre LEB Oro y la ACB la mayor radica en el factor antropométrico de los jugadores. "Sin duda, la fortaleza y el tamaño de los jugadores es la mayor diferencia. En ACB son más grandes, más fuertes, tienen mejor lanzamiento, pasan más rápido. En cuanto a los equipos la

LEB Oro es más anárquica, los jugadores juegan menos en equipo, en ACB está todo más atado", apunta Martínez.

Un equipo completo en todos sus puestos. Eso es lo que se ha encontrado el riojano en Bilbao Basket. "Tenemos un equipo que me gusta muchísimo. Gran dirección con Salgado y Sreinher, gente con tiro como Mautulidis y yo, generadores de juego como Jylon y Tomeu, intimidadores por dentro y gente que abre por fuera. Van a tener que estar muy pendientes de todos nosotros", concluye Edu.