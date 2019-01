Castalia quiere romper el maleficio

El Castellón pretende conseguir ante el Cornellá este sábado (19.00) la primera victoria de la temporada cuando transcurre ya la séptima jornada liguera que le permita abandonar las posiciones de descenso.



El Castellón necesita sumar los tres puntos por primera vez en esta campaña para ganar en confianza y hacer del partido ante el Cornellá un punto de inflexión que sirva para enderezar el rumbo de un equipo que ha sumado cinco empates y una derrota en los seis partidos disputados.



El técnico del Castellón, David Gutiérrez, cuenta con las bajas del meta Jesús López y del defensa Yarik Oliinyk, ambos por lesión, y afronta su tercer encuentro al frente del equipo siendo consciente de que deben "mejorar ofensivamente", aunque anuncia que "no habrá muchos cambios en el once" titular respecto al que empató la semana pasada en Teruel (0-0).



Los resultados con los que el equipo ha iniciado la temporada han mermado la confianza de una afición que cuenta con el mayor número de abonados de la categoría 13.225 y por ello, el vestuario y el propio entrenador, solicitan el máximo apoyo. "Cuando uno juega en casa necesita a la afición", ha apuntado Gutiérrez.



Los cambios en el once irán encaminados a darle mayor capacidad ofensiva al equipo con lo que se prevé que David Cubillas pueda regresar al once inicial para acompañar a Alfredo Mayordomo.



Así el equipo inicial del Castellón podría ser el formado por Álvaro Campos, Rubén, Eneko, Regalón, Delgado, Gálvez, Caballero, Muguruza, José Carlos, Cubillas y Máyor.

