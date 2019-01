"Si aquí no lo tenemos claro, malo y grave me lo ponen"

Si a estas alturas de la película, todos los partidos políticos que están en Canarias, no se han dado cuenta que la medida del aumento de la subvención al 75% para volar, no ha servido para bajar el precio a la mitad de los residentes en Canarias, malo me lo ponen. Y si por casualidad, se hubieran dado cuenta y no han alzado la voz por ello, para que el estado active lo más rápido posible una medida correctora para evitar el inflado artificial de los precios y por ende de los beneficios de las compañías aéreas, peor. Pero si finalmente, el gobierno de Canarias no tiene una postura clara a este respecto, sino que escuchamos decir al vicepresidente y consejero de transportes, Pablo Rodríguez, que los precios no han subido de forma artificial, toma ya, sino que lo que ha pasado es que por el aumento de la demanda es normal que suban los precios y aquí no pasa nada. Cuando la demanda solo ha subido por la medida del gobierno, es de broma. Antes el consejero de transportes decía, que no se puede hacer nada, aún más grave, porque el mercado lo corregiría y todavía seguimos esperando porque no lo ha hecho. Digamos que el mercado canario no es un mercado libre clásico, está intervenido por una subvención que lo distorsiona. Sin subvención, el mercado no sería el que es, ni entre las islas ni con la península. Como para apagar la luz y marcharse.

Vamos a ver, la subida de la compensación no ha producido los efectos razonables. En términos generales no han bajado los precios, el estado se está gastando un pastón brutal, hasta ahora para nada, los precios finales de los billetes han subido de forma espectacular. Los precios sin subvención frenan la llegada de los canarios en la diáspora, los que viven en la península, que no pueden regresar a su tierra en tiempos de vacaciones de Navidad, Semana Santa y Verano, porque los precios son abusivos. Lo mismo le pasa al turismo peninsular, también sin subvención, que se va a resentir de forma importante, como he venido repitiendo por activa y por pasiva. Sale mejor ir al Caribe o a cualquier otro lugar que a las islas. Claro que hay vuelos muy baratos, sacados con mucho tiempo de antelación y a horarios menos razonables y no en todos asientos, pero eso ha pasado toda la vida.

El gobierno de Canarias no tiene competencias en esa materia del transporte por avión, el competente es el estado, es quien debe solucionarlo. El papel de nuestro ejecutivo no debe ser otro que estar al lado de la gente y solicitar que el gobierno de España, esté quién esté, sea quién lo solucione. Es decir que la consejería de transportes del gobierno no está para comprender la dificultad del papel del estado, para eso no hace falta gobierno de aquí. Ni está para salvar la imagen de las compañías aéreas, está para buscar todos los datos oficiales y defender el dinero y el interés público.

Parece evidente que tenemos dos versiones sobre esto en el gobierno Canarias, la de la consejera de Hacienda y la del vicepresidente Pablo Rodríguez.