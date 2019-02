La escuela rural, medicina contra el despoblamiento en Cantabria

La escuela rural en Cantabria hace un llamamiento de urgencia. En los últimos cuatro años, han desaparecido 3 centros ante la falta de alumnos y el poco arraigo que genera entre los estudiantes los, por ejemplo, continuos cambios de profesores o la falta de inversión en las instalaciones.

Y es que más del 45 por ciento de estos docentes son interinos y tienen menos de 3 años de experiencia. Un handicap que provoca que haya un goteo constante de despoblación de los núcleos rurales de la comunidad.

Para intentar atajar esta preocupante situación, desde CCOO exigen a la consejería un plan de protección del profesorado para luchar contra ese éxodo rural y lograr la equidad formativa entre todos los alumnos de Cantabria.

Los datos no invitan al optimismo respecto al futuro de la escuela rural en Cantabria. En la actualidad, el 42 por ciento de los estudiantes están escolarizados en el ámbito rural. Centros en los que trabajan 195 profesores. Y aquí viene el primer problema: casi la mitad de esos docentes son interinos y tienen menos de 3 años de experiencia. Profesionales con falta de formación y especialización que, además, son de carácter itinerante y no viven en la localidad de la escuela donde imparten clase.

Desde el sindicato denuncian la falta de equidad entre los alumnos de las ciudades y los pueblos. Las instalaciones de estos últimos están obsoletas y la consejería no facilita que los estudiantes puedan realizar actividades didácticas que requieran un desplazamiento.

Por eso, CCOO pide un plan de protección para que se estabilicen las plantillas: es decir, más formación, más incentivos por desplazamientos y mejores recursos para renovar las instalaciones.

En los últimos 4 años han desaparecido 3 escuelas rurales, dos este año: en Bárcena de Pie de Concha y en La Población, en Campoo de Yuso.