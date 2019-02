Joaquín Quiñones: "Se están haciendo cosas que se pueden hacer en Pontevedra"

El autor gaditano fue protagonista del programa de Carnaval de Radio Cádiz SERxCuatro. El comparsista repasó su trayectoria carnavalesca y reconoció que recuerda sus "primeras comparsas con mucho cariño. Antes que autor soy aficionado y nunca pensé que valiese para poder escribir carnaval y competir con los monstruos que había", dice en referencia a los autores que por entonces competían en la modalidad.

Joaquín Quiñones reconocía que "después de meter la cabeza por primera vez empecé a pensar que podía valer para el carnaval".

Tras varios años retirado del concurso, Quiñones, valoraba cómo ve actualmente la fiesta. "El carnaval cambió tanto que yo el año pasado ni recogí el carné de antifaz para ir al teatro, yo no disfruto allí. Se está distorsionando mucho lo que es una agrupación de carnaval de Cádiz, se están haciendo cosas que se pueden hacer en Pontevedra, entonces no es Carnaval de Cádiz. La música de los pasodobles y el gracejo de los cuplés se está distorsionando mucho. Yo no le doy mucha vida al concurso si seguimos así", dice

Además, añade que "nos estamos saliendo del tiesto. Será por intereses creados o no sé" dice antes de valorar el estado del concurso, del que sentencia que "es el único concurso del mundo en el que hay 32 semifinalistas. Eso le quita categoría al concurso. Hay 32 semifinalistas y luego solo puedes escuchar a 12. Se hace todo en torno al parné", sentencia.

También repasó su fama como autor de pasodobles tristes. "Mi fama de pasodobles de pena empieza con el del bombero, pero igual alguno todavía no lo entendió es una denuncia laboral. Ese pasodoble no era estrella. También hay gente que cuando no tiene a qué escribirle pues se mete con los compañeros".