La vivienda: una urgencia en Canarias

El próximo 25 de Noviembre es el día de las personas sin hogar, por ello ayer en Las Palmas de Gran Canaria, Cáritas organizó, coincidiendo con otras en diferentes ciudades, una flashmob con más de 100 personas sin vivienda para recordar y reivindicar vivienda para la gente. Este es el primer problema para muchísimas familias.

Primero viviendas sociales para los que no tienen nada y segundo viviendas protegidas de alquiler o venta para el resto de la gente que no puede ni alquilar ni comprar en el mercado libre. Ese debe ser el objetivo.

Durante la crisis tanto el gobierno español como el canario paralizaron las políticas de viviendas. Así de duro. En las islas se acabó en 2012 el último plan de vivienda y así hasta hoy. Este Gobierno de Canarias no ha conseguido presentar un nuevo plan de vivienda y ni siquiera ha mejorado sustancialmente el presupuesto para ello.

En Canarias oficialmente tenemos más de 16.000 demandantes de viviendas para adquisición y otras 14.000 para alquilar, pero estos datos no muestran totalmente la realidad, los especialistas apuntan que son muchos más de 50.000 entre unos y otros porque o bien se dieron de baja de las listas o bien han desistido en realizar los trámites para entrar en ellas, sobre todo al detectar que las políticas de viviendas públicas había desaparecido en los últimos años.

Este es el momento de presentar con urgencia un nuevo y ambicioso plan de vivienda en Canarias. El presupuesto ha mejorado de forma brutal y no hay excusas como para no apostar por hacer viviendas en colaboración con la empresa privada, con los promotores inmobiliarios, las herramientas técnicas para ello existen, las han ofrecido los empresarios por activa y por pasiva y por si esto fuera poco, se tiene suelo público y privado, se tiene dinero, el presupuesto canario para el próximo año será de unos 9.000 millones de euros, por tanto el presupuesto del Instituto Canario de la Vivienda no puede quedarse en menos de 80 millones de euros.

Se pueden hacer viviendas de todo tipo, la demanda es variada, pequeñas para familias monoparentales y otras mayores para familias de 3 o 4 miembros. La vivienda es urgente, es lo mínimo, dignifica al ser humana, y le impulsa a superar otros retos.

El Gobierno de Canarias sin esperar por nadie tiene que aprovechar la colaboración público-privada y podría hacer ya un súper plan canario de vivienda ambicioso, con miles de viviendas en poco tiempo. El sector lo sabe, se puede, solo hace falta voluntad y esfuerzo. Es urgente.