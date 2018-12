Ibrahima: "Por todo lo que me ha pasado en la vida estoy preparado para cualquier batalla"

El Real Oviedo prepara el encuentro del sábado contra el Almería con un jugador nuevo en su plantilla: Omar Ramos. El flamante fichaje del conjunto azul se entrena desde ayer al mismo ritmo con sus compañeros y esta mañana también participó en el partidillo final, donde además marcó un gol, y cuenta con opciones de entrar en la convocatoria de Anquela para el próximo partido liguero. En la sesión matinal el canario actuó en ambas bandas y se le ve bien físicamente, a la espera solo de acumular minutos de competición. Es posible que debute este mismo fin de semana ante la cantidad de bajas que tiene el técnico jienense. Un total de cinco: Carlos Hernández, Forlín, Joselu, Saúl Berjón (lesionados) y Christian Fernández (sancionado).

Omar Ramos, que firmó por el Oviedo hasta junio de 2020 con la opción de ampliar su contrato una temporada más, será presentado mañana en el Carlos Tartiere desde las 13:30 horas. Antes, la plantilla se entrenará a puerta cerrada desde las 10:00h en El Requexón. Se adelanta el entrenamiento porque a las 12:00h jugará el Juvenil A contra el Celta de Vigo.

Escucha a Ibrahima Baldé tras recibir el premio al mejor jugador azul en el mes de noviembre



Su etapa como suplente. "El fútbol es mental. Por todo lo que me ha pasado en mi vida estoy preparado para cualquier batalla. Cada vez que me toca estar en el verde tengo que darlo todo. Juegue cinco minutos o noventa siempre hay que estar preparado para ayudar al equipo".

Peticiones de Anquela. “Me pide de todo. Lo primero correr, pelear y después, si marco goles, ya es la hostia”.

Las bajas. “Es bueno tener un grupo donde se demuestra que cualquiera puede jugar. Cuando se recuperen los lesionados vendrán con más ganas y harán más fuerte al grupo”.

Promesa de goles. “Si no puedo asegurar que mañana estaré aquí, no puedo asegurar lo que pasará dentro de un tiempo. Ojalá sean muchos y que sigamos ganando”.

Omar Ramos. “Lo veo fino. Tiene velocidad y regate. Con el grupo que tenemos le ayudaremos para que sea más fuerte todavía”.

En cuanto a la última sesión de trabajo que tuvieron los azules, Christian Fernández, Mossa y Boateng no se entrenaron con el grupo. El primero, al igual que hizo Tejera hace dos semanas, realiza un trabajo de descarga, mientras que los otros dos futbolistas no lo hicieron por precaución. Ambos realizaron carrea continua junto a Carlos Hernández, que está en la recta final de su recuperación y podría reaparecer antes de que finalice el año. Con más calma se lo toman Joselu y Berjón, también con sendas roturas de fibras, pero no regresarán al equipo hasta la vuelta del parón navideño. Un poco más para largo parece lo de Forlín, que con una fisura en el peroné de la pierna derecha no se espera su reaparición hasta avanzado el mes de enero por lo menos.

La duda del once de Anquela de cara el sábado es saber quién ocupará el puesto de Christian Fernández. Tiene serias opciones de estrenarse como titular en liga Carlos Martínez, que puede hacerlo acompañando en el centro de la defensa a Javi Hernández y Alanís. Esa es una posibilidad que maneja el entrenador del Oviedo, pero la otra sería la de jugar con cuatro defensas y dos delanteros, que en este caso el beneficiado sería Toché con su entrada en el once.

Lo que es seguro es que Anquela tendrá que tirar del filial una vez más. Dependiendo de la decisión que tome con Omar Ramos, irán cuatro o cinco jugadores del Vetusta convocados. Hoy se han entrenado con el primer equipo Javi Hernández, Viti, Steven, Josín, Javi Mier, y Jero.

