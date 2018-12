Anquela: "Esto es con una base sólida a largo plazo, pero aquí es imposible porque si no hay problemas los buscan"

Mañana, tras la sesión matinal, conoceremos la convocatoria del Real Oviedo para el partido del sábado frente al Granada. Regresarán a dicha citación Boateng, Carlos Hernández y Christian Fernández, mientras que se quedarán fuera Joselu, Berjón y Forlín, lesionados, además de Javi Hernández, sancionado.

Estas bajas obligarán a Juan Antonio Anquela a convocar a dos jugadores del Vetusta, que seguramente sean Viti y Steven. Ambos futbolistas, junto a Javi Hernández, fueron los únicos representantes del filial en el entrenamiento de este jueves a puerta cerrada.

Escucha la rueda de prensa íntegra de Anquela

La gran duda del once que pueda presentar Anquela en Los Cármenes es el posible regreso de Carlos Hernández a la titularidad una vez superada su rotura de fibras. Aunque el central considera estar preparado para ello, desde el club hay cierto temor a una nueva recaída. “No sé si jugará de inicio, pero hay que tener cuidado. Tiene muchas ganas, pero tendremos que valorar la situación hasta el último segundo. Si no está tendremos que seguir por el mismo camino. Esto es sota, caballo y rey porque en el fútbol está casi todo inventado”, aseguró el entrenador del conjunto azul.

“Cuanta más ilusión le ponemos y más ganas tenemos de hacerlo bien peor nos sale. Hemos vuelto a ser blandos y concedimos. Si hacemos eso no tenemos nada que hacer en este juego. A mis jugadores les transmito que miren el debe y el haber en cuanto a goles, que nos está matando”, comentó Anquela después de que la derrota contra el Almería les haya convertido en el quinto equipo más goleado de Segunda División.

El técnico del Oviedo todavía lamenta la ocasión perdida para meterse de lleno en la pelea por los puestos de play off, que ahora mismo marca el Cádiz con seis puntos más que los azules. "La temporada pasada nunca fuimos capaces de dar un paso adelante cuando tuvimos la oportunidad, y este año ya tuvimos la primera. No es una situación nueva para nosotros", afirmaba el preparador del equipo ovetense, consciente de que la derrota ante los andaluces provocó cierto enfado en el entorno carbayón: "No me afecta nada y espero que a mis chavales tampoco. Cada semana es como si se acabara o empezara el mundo. Esto es muy a largo plazo y se hace desde una base sólida, pero aquí es imposible porque si no hay problemas los buscan".

El andaluz, al ser cuestionado sobre el papel de los jugadores del Vetusta en la primera plantilla, se mostró tajante ante la prioridad que muestra por aquellos que tienen ficha con el primer equipo: “Hicimos una plantilla corta para echar mano de los chavales del filial, pero primero está la gente que ha venido aquí para tener esa responsabilidad”.

Por último, Anquela tuvo unas palabras para la situación tan delicada que vive el Reus en la categoría. El club catalán quedará eliminado de la competición si no paga a sus jugadores antes del próximo miércoles. “Extraña un poco en una liga como la nuestra. Es la historia que no tenemos que olvidar. El dinero hay que administrarlo para que no pasen cosas así”, comentaba el jienense. Si el Reus no puede seguir compitiendo se mantendrían los resultados obtenidos por el cuadro de Xavi Bartolo hasta la fecha.