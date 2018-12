Sin contundencia no hay premio

El cuento de nunca acabar. El Oviedo merece más, pero los fallos le acaban condenando. Una historia que se está repitiendo durante buena parte de la temporada y que deja muy tocado al conjunto azul antes de afrontar el último partido del año. El encuentro del cuadro de Anquela en Los Cármenes fue de lo mejor a domicilio esta campaña, y más si tenemos en cuenta que era en casa del líder, pero la falta de contundencia atrás y el nulo acierto arriba dejó sin premio a un equipo carbayón que se empieza a meter en una zona media-baja de la clasificación bastante peligrosa.

Escucha la rueda de prensa de Juan Antonio Anquela

Con la novedad en el once de Christian Fernández por Javi Hernández, Anquela cambió un poco el esquema pasando a jugar con un 4-2-3-1 donde Diegui actuó como extremo, Carlos Martínez en el lateral derecho y Tejera de mediapunta.

Dominio alterno en una primera mitad que se jugó en las dos áreas y sin que ningún equipo lograse estar acertado de cara a portería. El primero en dar un susto fue el Granada a los dos minutos con un balón al espacio para Pozo, que ganó en velocidad a Carlos Martínez, pero no supo definir bien cuando se plantó solo ante Champagne. La respuesta del Oviedo no se hizo esperar, cuatro minutos después con otro mano a mano, en este caso de Ibrahima ante Rui Silva, pero el senegalés no impactó bien con el esférico en su intento de vaselina y su disparo se marchó desviado.

El encuentro estaba abierto y las ocasiones se sucedían en ambos lados. Diegui, que fue uno de los hombres más incisivos, dispuso hasta de tres oportunidades para abrir el marcador. Dos de ellas fueron detenidas sin problemas por el guardameta local, pero la más clara se produjo pasada la media hora de partido con una gran jugada llevada entre Javi Muñoz y Bárcenas. El panameño puso un centro medido entre la defensa y el portero, pero Diegui no conectó bien con el balón y su lanzamiento se marchó pegado al poste.

Previamente la había tenido el cuadro andaluz con un disparo de Adrián Ramos al larguero, que llegó desde segunda línea sin una marca o algún jugador que saliese a tapar su tiro. Con el 0-0 los futbolistas se fueron a los vestuarios tras una primera mitad en la que lo más llamativo era el resultado que reflejaba el marcador vistas las llegadas claras de uno y otro equipo. El Oviedo fue valiente y, durante buena parte, mejor que su rival. Salvo algún desajuste defensivo, jugó con mucha personalidad y dejó muy buenas sensaciones.

Tras la vuelta del descanso, el choque bajó en intensidad, hubo muchas interrupciones y el paso de los minutos obligaba a los conjuntos a aumentar las precauciones atrás con el temor de perder el punto conseguido hasta el momento. Sin acciones relevantes hasta los instantes finales, lo más destacado llegó tras un barullo dentro del área que terminó con un tiro de Bárcenas al palo y el posterior rechace lo mandó alto Diegui. Todo parecía encaminado al empate, pero tras un ataque del Oviedo llegó la contra definitiva del Granada. Despiste de la zaga carbayona que dejó solo a Ramos, que desde una zona un poco escorada dentro del área, se quedó solo frente a Champagne y definió bien picando el balón por encima del portero argentino. Era el minuto 82 y la mirada de Anquela al infinito en el banquillo lo decía todo, tanto remar para morir en la orilla.

El técnico jienense, a pesar de que su equipo ofreció una imagen bastante aceptable, vuelve a quedar en entredicho con una situación delicada en la tabla. La próxima jornada tendrá una nueva prueba de fuego contra el Málaga en el Carlos Tartiere (sábado, 16:00 horas).