El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha abierto esta mañana el nicho número 46 del cementerio municipal, que se ha comprobado que estaba vacío y que la lápida que lo cubría tenía un nombre falso, ya que no existe ninguna persona llamada Aitor Iureta Oteiza.

El expediente averiguatorio iniciado por el actual equipo de gobierno concluyó que el exalcalde y actual diputado nacional del PP Óscar Clavell “dio la orden de hacer este falso enterramiento para sacar un supuesto beneficio electoral”, tal y como ha explicado la concejala de Urbanismo, Francesca Bartolomé.

Con esta actuación irregular el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó dejó de ingresar 1.000 euros por la venta del nicho. Este hecho es “muy grave, no solo porque las administraciones públicas debemos garantizar los intereses de todos y no un interés particular, sino porque demuestra muy poco respeto por la ciudad y por la democracia”.

Bartolomé ha señalado que es “una burla” que Óscar Clavell “no haya dado explicaciones públicas sobre este asunto” y ha pedido “responsabilidades políticas” por “utilizar un tema tan sensible y perjudicar a tantas personas por beneficiar a unos pocos”.