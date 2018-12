Tino Fernández: "El Dépor le extiende la mano al Liceo para darle seguridad"

El Deportivo y el Liceo cerraron un acuerdo histórico para el deporte coruñés. Desde ahora, el Liceo pasa a denominarse Deportivo Liceo. Se trata de un convenio de colaboración por el que los blanquiazules se convierten en patrocinadores del equipo de hockey y le dan soporte a través de la estructura del Depor. “Esperemos que este acuerdo ayude a engrandecer a esta ciudad”, afirmó el presidente del Liceo, Daniel Echevarria.

El acuerdo se rubrica hasta el mes de junio del 2023. Se trata de cuatro años y medio de vinculación, en la que “el Dépor le extiende la mano al Liceo para darle seguridad”, según afirma Tino Fernández. “Hoy se estrechan más los lazos que siempre han existido. Suele ser al revés. Nosotros recibimos patrocinadores y ayudas, pero hoy somos nosotros los que venimos a dar ese apoyo tan necesario”, explica Fernández. Para el presidente blanquiazul, el Liceo es “un espejo en el que mirarse. El Dépor será un patrocinador orgulloso”.

La parte más polémica del acuerdo está en los colores del Liceo. El tradicional verde se convertirá en azul y blanco. La primera camiseta del Liceo será como la del Dépor, relegando la equipación verde como segunda indumentaria. Daniel Echevarría entiende que es lógico que haya quien no entienda este cambio, pero asegura que si el Dépor es el patrocinador, es lógico que el Liceo vista de blanquiazul.

El Liceo atraviesa una “situación financiera muy delicada”. El respaldo del Depor alivia en parte sus enormes problemas, pero no supondrá un inmediato salto presupuestario. De hecho, el Liceo no se podrá permitir reforzar de momento al equipo de la OK Liga. Los esfuerzos de la directiva se centran también en intentar retener a algunos de los jugadores más destacados del equipo.

También dejó abierto Tino Fernández el camino para que el Deportivo pueda convertirse en patrocinador futuro de otros deportes profesionales como el baloncesto. “Como Depor tenemos que convertirnos en catalizador del deporte coruñés”, avanzó.