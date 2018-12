"Hay parámetros machistas y patriarcales que borraron a la mujer de la Literatura"

La pasada semana se conocía que la escritora Marta López Vilar ganaba la II edición del PremioInternacional de Poesía Margarita Hierro / Fundación Centro de Poesía José Hierro con su obra ‘El gran bosque’. Era la elegida entre 474 poetas más de veintisiete nacionalidades.

La autora ha mostrado su alegría por lo inesperado del galardón y por el arduo trabajo que supone escribir un libro. Reconoce que los premios son “necesarios siempre”, aunque lamenta el “desequilibrio” económico que tienen los dirigidos a narrativa y a poesía. En el primer caso, la cuantía del premio suele ser mayor, y esto lanza un mensaje equivocado, “como si la narrativa tuviera más prestigio”.

López Vilar reconoce que el mundoliterario no deja de ser un reflejo de la sociedad civil normal y el machismo ha llegado también a él. Recuerda en sus años de estudiante, y sobre todo, durante su carrera de Filología Española, como sus profesores “apenas mencionaron a dos o tres mujeres, entre miles y miles de escritores”, y no porque no existieran autoras, pero han existido “determinados patrones machistas y patriarcales” que han hecho, durante mucho tiempo, que hayan sido “borradas por completo”. Afortunadamente reconoce que ahora eso está cambiando y “hay una mayor movilización de conciencia respecto a la Literatura hecha por mujeres” y trabajos muy interesantes de recuperación de voces femeninas que han hecho historia.

Otro punto de atención, lo centra la escritora madrileña en la poesía en España. Cree que el problema de la poca penetración entre los lectores está en el origen. “Desde la escuela no hay una buena pedagogía de la enseñanza de la poesía como tal. El profesor te obligaba a explicar o comprender un texto de manera que él esté de acuerdo y eso ha generado rechazo y la sensación de que la poesía no está hecha para todo el mundo” y no es así, afirma.

López Vilar nació en Madrid y es doctora en Filología Española por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha escrito varios libros con los que ha conseguido galardones como el Premio Blas de Otero de Poesía con ‘De sombras y sombreros olvidados’ o el Premio Arte Joven de Poesía de la Comunidad de Madrid, ‘La palabra esperada’. Es traductora sus poemas han sido traducidos al italiano, portugués y húngaro.