'A Laura la hemos matado entre todos'

Con la venia Juanma

"Tú también eres el asesino de Laura". Así de duro, tituló ayer su magnífico artículo de opinión, Raúl Solís en la Voz del Sur en relación con el -casi con toda seguridad- asesinato de la joven profesora zamorana destinada en Campillo, Laura Luelmo. Y yo que pensaba dedicar la última firma del año a mi localidad, mis paisanos, no he podido resistirme a corroborar lo que Solís rubrica en su artículo, harto de esa falsa moralidad, mezcla de paternalismo, proteccionismo y machismo, que la aparición del cadáver de la joven ha generado en forma de una oleada de opiniones en las redes sociales, al estilo del falserío de tantos "Je suis" justificado por la matanza en la redacción del Charlie Hebdo.

La desaparición de Laura estaba condenada a este triste desenlace. Porque en España, en esta Una y libre, que tantos se empeñan en defender, se genera al año más de 100 asesinos que tienen en mujeres a sus víctimas escogidas. Y en lugar de preguntarnos por qué lechugas ocurre esto, centramos nuestras posiciones en cuestionar "qué hacía una mujer joven corriendo sola por el campo". O... culpabilizamos a una mujer violada porque antes de que nueve cerdos la violasen, había ingerido alcohol y había entablado conversación con sus violadores. No he visto a ninguna bebida espirituosa violar a nadie, el alcohol no es violador, los responsables de la violación son los violadores.

Me avergüenzo de una sociedad donde una simple campaña de potenciación del feminismo, es decir, la igualdad entre el hombre y la mujer, utilizando a una actriz y su personaje en la serie 'Vis a Vis', genere un aluvión de comentarios machistas, insultantes, amenazantes, de imbéciles (potenciales violentos contra las mujeres) que creen que el macho ibérico y sus güevos se ven amenazados por la exigencia de derechos hacia las mujeres. Un país que cuando un artista se muere, se le reconoce y lo alaba olvidándose de que ese artista hizo abortar a su pareja a base de puñetazos. Una sociedad donde el más asqueroso comentario machista de un dirigente furbolero, no genera ningún rechazo, ni llamada al orden de periodistas, sino que es sonreído por estos. Una sociedad donde los grupos de hombres de WhatsApp están repletos de imágenes y videos machistas que reducen a la mujer a un físico y al más elemental folleteo.

Me da vergüenza que en mi comunidad autónoma la ignorancia y el desinterés haya encumbrado a un partido que niega la existencia del machismo, jalea contra el feminismo e inventa sin ningún tipo de pudor balances falsos de denuncias falsas. Me da vergüenza y asco (aunque no me sorprende) que el Partido Popular no tenga rubor de pactar con ellos para agarrar el sillón de la Junta.

Dice Solís (es literal) que "a Laura también la matan los canallas que con una mano piden derogar la Ley de Violencia de Género y con otra piden cadena perpetua. A éstos no les importa acabar con los asesinatos machistas, sino hacernos creer que las mujeres podrán vivir seguras en una sociedad con cadena perpetua pero que siga sin cuestionarse la estructura económica, cultural, mediática, estética y política que emite mensajes constantes y continuos que legitiman la violencia contra las mujeres, que no se toma en serio las denuncias y que encima pone en tela de juicio a las valientes que se atreven a acercarse a una comisaría. A Laura también la has matado tú. Y yo." Y yo añado: a Laura la hemos matado entre todos, y lo peor, es que no va a ser la última mujer a la que matemos. Salud, feliz Navidad y.... aunque realmente dudo mucho de cualquier prosperidad futura, les deseo un próspero año nuevo.