Pirulo espera una Feliz Navidad

El centrocampista de la Real Balompédica Linense, Pirulo, se mostró muy contento por el rendimiento que está sacando el equipo blanquinegro que se mantiene en la cuarta posición del Grupo IV con 32 puntos tras 17 jornadas e ilusionando por semanas a sus aficionados.

"Ahí están los números, estamos haciendo un gran trabajo y sólo queremos ganar y ganar", expresaba el barreño que avala el gran trabajo que hay detrás de cada una de estas victorias que están llegando. "Estamos sudando sangre porque somos un equipo muy solidario y nos estamos haciendo muy fuertes".

La ilusión de la grada del Municipal es algo que se traslada al vestuario. "¿Por qué no soñar? Hay que intentar aguantar ahí fuertes aunque ahora vienen dos partidos ante equipos fuertes que nos van a guiar hacia dónde podemos estar", resaltaba Pirulo que pide tener "los pies en el suelo" ante una situación tan positiva como la que poseen los hombres de Jordi Roger.

La Balona continúa navegando con paso firme y parte de la culpa de ello es la actuación del mediocentro barreño que suma once titularidades consecutivas con cinco goles. "La receta es el trabajo, el míster está confiando mucho en mí y estamos respondiendo bien", afirmaba el jugador que será de la partida en la última cita del 2018 el sábado a las 18.00 horas en Don Benito ante un rival que suma once partidos sin ganar. "Será un partido trampa, compiten muy bien aunque no ganen mucho pero será una cita donde habrá que estar muy atentos para poder sacar la victoria", concluyó.