Cómo convertir a las redes sociales en aliadas para conseguir trabajo

Nuestras redes sociales pueden ayudarnos, no solo a conseguir trabajo, sino también a conseguir el trabajo que siempre quisimos. Eso sí, para ello, y antes que todo, tendremos que convertirlas en nuestras aliadas.

Jorge se levantó esta mañana a las 7:30, se cortó afeitándose, se tomó una tostada con un café capuchino que tenía muy buena pinta. Después de un día de trabajo un poco aburrido, aunque parece que ha discutido seriamente con su jefe, se fue a tomar unas copas con los amigos. ¡Uf! Parece que al final se pasó un poco con la bebida. Mañana le tocará dormir la resaca.

Es curioso, porque no sé quién es Jorge. Por supuesto, ni es uno de mis amigos ni amigo de otros amigos; ni siquiera es un familiar lejano. A pesar de que sé casi cada detalle de su vida, se trata solo de uno de los cientos de usuarios de mi red social que han decidido publicar de pe a pa sus vivencias. Y yo diría que no es, de lejos, de lo peor que he visto. Quizá los perfiles que se dedican a criticarlo todo, a hablar mal de todo y de todos, a generar siempre mal royo, sean los que se lleven la palma.

Aunque a muchísima gente le gusta exponer su vida y todos sus detalles en la red sin ningún pudor, y por supuesto están en todo su derecho a hacerlo si así lo desean, la verdad es que creo que no son conscientes de las posibles consecuencias que esto les puede acarrear en un futuro. Sobre todo, en cuestiones tan delicadas como conseguir un trabajo.

Al igual que cuando nos presentamos a una entrevista de trabajo intentamos arreglarnos un poco más, causar buena sensación y, por supuesto, no se nos ocurre mencionarle a nuestro entrevistador cómo hemos acabado el fin de semana con los amigos, en las redes sociales deberíamos ser conscientes de para qué o a quién nos dirigimos en cada momento. Solo así conseguiremos que las redes dejen de ser un inconveniente para lograr el trabajo que deseamos. Es más, si nos lo proponemos, podríamos incluso convertirlas en nuestras mejores aliadas para tal fin.

Lo primero que tenemos que hacer es pensar para qué queremos las redes sociales y empezar a trabajar de forma independiente en cada una de ellas para lograr nuestro objetivo.

En el caso de querer conseguir trabajo en general o un determinado trabajo en particular, lo mejor es ser cuidadosos con nuestro perfil, intentar crear una red de contactos muy centrada en nuestros intereses, e ir proporcionando contenidos relacionados. Una vez creada la red, hay que alimentarla y mantenerla. No olvidemos nunca que nuestro currículum debe estar actualizado. Mejor todavía si lo modernizamos un poco utilizando alguna de las aplicaciones existentes y, sobre todo, si disponemos de una versión ajustada para cada perfil laboral al que queramos presentarnos. Pensemos que no es lo mismo acudir con un currículum para un trabajo de programador que para otro trabajo de jefe de proyectos y, mucho menos todavía, para cocinero profesional, chofer, asistente personal o cualquier otro puesto que se nos ocurra.

Francisco Maciá es doctor ingeniero en Informática y profesor titular en el Departamento de Tecnología Informática y Computación de la Universidad de Alicante.