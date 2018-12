Jesús León intentó vender el Córdoba a un grupo ucraniano

El presidente y dueño del Córdoba, Jesús León, intentó vender el club hace unos días a un grupo inversor ucraniano (Devetia Limited). A pesar de que el empresario montoreño ha negado varias veces que la entidad estuviera en venta, lo cierto es que si el Córdoba no está ya en otras manos ha sido por el incumpliento en el pago del primer plazo, establecido en 3 millones de euros.

El diario ABC aporta hoy la documentación firmada de la operación, en la que León acepta la venta del Córdoba por un valor de 15 millones de euros. Una cifra que aumentaría en 3 millones más en caso de ascenso a Primera en los cinco años siguientes.

El primer pago de 3 millones esaba fijado para el 17 de diciembre. Al no transferirse esa cantidad, el acuerdo quedaba automáticamente anulado y la venta frustrada. León ha admitido esta operación aunque insiste en que el club no está en venta. Una afirmación que se cae por su propio peso tras comprobar que no es así y que el Córdoba ha estado muy cerca de cambiar de dueño este mismo mes.

Por su parte, desde el grupo ucraniano, según publica ABC, han tachado de "mentiroso" a Jesús León, al que han acusado de querer cerrar la negociación saltándose la legalidad vigente en algunos aspectos.