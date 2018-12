7 regalos originales para Navidad

¡Felices fiestas, marineros!

Estamos en plenas navidades y seguro que muchos os estáis rompiendo los cuernos pensando qué regalar. Así que, este año, una vez más, he querido facilitaros las cosas. En ocasiones anteriores os he descubierto tiendas donde comprar regalos infantiles en A Coruña, pero ahora os traigo ideas para todas las edades y bien ordenaditas por gustos y personalidades para que os sea más fácil elegir el mejor regalo y no por caro sino por original, alguno de ellos comprobados por la menda. ¿Lo mejor? Que en la mayoría de casos, no tendréis ni que salir de casa, podéis pedirlo por internet. ¡Que ya sabéis cómo se ponen las tiendas en estas fechas! Así que no me entretengo más y empiezo a relataros los regalos más originales para esta Navidad:

1. Para los muy gallegos: Fillos do mar

El primero de ellos es sencillo pero no por ello menos original. La prueba: ¿Por qué llevar una mochila Kanken cuando puedes llevar una de Fillas do Mar? Los que conocéis la marca pensaréis: ¿fillas? Sí, fillas, porque se han molestado en hacer la versión feminista de sus mochilas y a mí me encantan. Eso sí, es una edición limitada, así que corred si no queréis quedaros sin la vuestra.

Os estaréis preguntando por qué esta idea es para "los muy gallegos" pues porque esta marca de las Rías Baixas presume de serlo y así nos ofrecen fundas de móvil de la Torre de Hércules, camisetas de Castelao customizado a lo Harry Potter o de Rosalía (la poetisa gallega, no la cantante catalana) fusionada con Frida Kahlo. Uno de mis productores favoritos es su camiseta "riquiña" para todas las edades y, entre las novedades, su versión "Amiguiños" de la clásica serie Friends.

2. Para los creativos: Three Feelings

La caligrafía bonita, los cartelones y los mensajes positivos están de moda y a más de uno le encantaría saber hacerlos. Si conoces a alguien que quiera aprender o que simplemente es creativo y le encanta aprender cosas nuevas, Three Feelings es su lugar. En esta web encontrarás cursos y todos los materiales necesarios para aprender eso que llaman lettering, que no es más (ni menos) que escribir bonito. Si te pierdes y no sabes qué escoger, lo mejor es empezar por el libro Letrearte. Si quieres puedes completarlo con un par de rotus Tombow para que el regalo sea redondo.

3. Para los amantes del arte: Un retrato de Edgar Ortiz

Espero que no me mate, pero he querido traer hasta aquí los estupendos retratos de Edgar Ortiz ¿Cómo? ¿Que no le conocéis? Pues es un estupendo artista (pintor y fotógrafo) y además, mi profe de dibujo. Jeje. La cuestión es que se especializa en retratos. Yo los he visto y, aunque no soy ninguna experta en arte, os aseguro que son una pasada, especialmente si la foto que le pasáis tiene cierta gracia: un gesto, una carcajada, algo que caracterice a la persona a la que se lo queréis regalar.

Y cuando os digo que espero que no me mate es porque no sé si a estas alturas tendrá mucho tiempo para nuevos encargos. Supongo que dependerá del tamaño del cuadro. Los precios, a partir de unos 50 euros podéis contar con vuestro retrato personalizado. Pero lo mejor es que contactéis con él y veáis sus obras en A Fábrica do trece.

4. Para los (des)organizados: agenda Clarilou

Esta opción es mucho más clásica que las anteriores: regalar una agenda del nuevo año que comienza a esa persona tan organizada (o que es un desastre y por ello la necesita), pero no quería perder la oportunidad de recomendaros esta marca que me encanta (los que me seguís en Instagram lo sabéis). La originalidad del regalo está en la propia firma, Clarilou. Clarilou es Clara Lousa, una ilustradora autodidacta de A Coruña (en realidad es ingeniera de caminos) que hace unos dibujos muy chulos y divertidos. Su agenda es a semana vista y cuesta 16,95 euros en la web de Tan tan fan. Otra opción es su libro Con tacones y a lo loco, que os recomiendo busquéis por internet, ya que en muchas librerías está agotado.

5. Para jóvenes comprometidos: Noisno

¿Conoces a alguna de esas personas preocupadas por la ropa que consume? ¿Que evita comprar en grandes compañías porque producen en países en desarrollo o por la huella de carbono que genera su transporte? Pues esta marca es para ellos: Noisno. La conocí hace solo unos días en un mercado de Madrid y lo destaca por su filosofía, que pasa por donar el 20% de los beneficios a diferentes proyectos, según su gama de camisetas. Existen cuatro diseños. A través de su línea Animal kingdom se ayuda al refugio de animales Adopta y sé feliz. Con cada camiseta Four seasons se logra plantar un árbol a través de la asociación Áreas verdes. Gracias a Not abuse se colabora con madres sin recursos de la mano de la Fundación madrina y, por último, con los diseños Human rigths los fondos van para la ONG Growth. El precio, unos 25 euros cada camiseta. Son sencillas, de algodón 100% y fabricadas en Portugal.

6. Para los extranjeros: Tus mapas

Si tenéis un amigo extranjero o habéis vivido fuera, sabréis lo que las personas echamos de menos nuestro hogar. Para ello, nada mejor que regalárselo en un mapa para que lo vea cada día. Hay varias webs que lo hacen, yo os recomiendo Tus mapas porque la he probado y funciona perfectamente. El trato es fantástico y el envío, seguro (en un tubo de envío de documentos). Además, te permiten señalar hasta 15 lugares especiales dentro de tu callejero. Si tienes dudas o no entiendes el proceso, no dudes en escribirles.

¿Imaginas la cara de esa persona que vive lejos cuando abra el plano? Estos mapas también son un regalo perfecto para recordar a tu pareja o amigo ese lugar especial que compartís.

7. Para los tatuados: Loco Blow Tatoo

Si tu hijo, hermana, primo o amiga están locos por hacerse un tatuaje, ¿por qué no regalárselo esta Navidad? En Loco Blow Tatoo hacen vales de regalo durante todo el año, así que puede ser una estupenda opción para estas fiestas. Yo no conozco este estudio de tatuaje en persona, pero lo sigo en redes sociales desde hace un tiempo y hace unos mini tatuajes, de esos tan de moda y que tan poco gustan a los tatuadores, muy chulos. Estos chicos están en la calle Voluntariado, 3, en A Coruña.

Hasta aquí mis recomendaciones de este año. ¿Qué os han parecido? ¿Ya tenéis todos vuestros regalos planeados? ¿Sois de los que pensáis y rebuscáis el regalo perfecto? ¿O para vosotros es una mera obligación? Contádmelo en comentarios y si se os ha hecho poco siempre podéis pinchar en "Entrada antigua" (abajo a la derecha) para seguir un ratito más por el blog.

Hasta la próxima publicación, como siempre, gracias por leerme y...

¡Feliz Navidad!