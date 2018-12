El flamenco se adentra en las aulas, a base de sensaciones y emociones

‘Un Smartphone para el Flamenco’, actividad promovida y organizada por la Peña Cultural Flamenco de Jódar, patrocinada por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de Andalucía – Instituto Andaluz del Flamenco, con la colaboración del IES Juan López Morillas y el Ayuntamiento de Jódar.

Han participado más de 170 alumnas y alumnos de 2º de ESO, coordinados por los profesores de Departamento de Música del Instituto, Adoración Granero e Ignacio Manuel Romero Cocera, y la bailaora Antonia Mula.

Como actividad final, el próximo viernes, con actuación del cantaor Juan Pinilla, en la que las alumnas y alumnos clasificados, 24, demostrarán los conocimientos adquiridos.

Esta mañana han pasado por nuestros estudios el presidente de la Peña Cultural Flamenca de Jódar, Blas Blanco, y el director del IES, Enrique Yerves, que nos han comentado los aspectos fundamentales del proyecto.

El director del Instituto, Enrique Yerves, explicaba que no se trata de la primera actividad que han compartido ambas entidades, “… No es anecdótica, y menos desde que somos vecinos (la nueva sede de la Peña Flamenca está justo frente al Instituto), tenemos que compartir cosas, y que mejor que compartir cultura, el flamenco, una nueva metodología en el aula… Trabajar con nuestros alumnos… En ese sentido, a lo mejor la experiencia se queda corta… Se pueden implicar más asignaturas… ¿Hasta dónde podemos llegar? Más allá de lo que pone en los libros, aunque, en algunos casos, se aborde el tema del flamenco desde un punto de vista teórico, pero no es lo mismo vivirlo, participar, aprender… No se trata de formar guitarristas, cantaores, sino también formar personas solventes en el flamenco, hay que formar también al público. La educación no es, solamente, aprender unos contenidos, sino también desarrollar la sensibilidad… Podríamos poner el ejemplo de la poesía, puede estudiarla desde el punto de vista teórico, hincando los codos, y no tener sensibilidad para apreciarla y mucho menos para construirla… Se trata de formar personas sensibles, solventes y desarrollar capacidades… Nosotros hemos partido desde la buena voluntad, y partiendo de esa buena voluntad se consiguen cosas…hemos conseguido integración entre los críos, ”.

El presidente de la Peña, Blas Blanco, en primer lugar, agradecía la colaboración del Ayuntamiento de Jódar, y más concretamente de la concejala Juani Vílchez, que ha permitido solucionar un problema burocrático que ha surgido durante el proyecto y a continuación sacaba a relucir la problemática del flamenco, “… Que está en todos lados, siendo sinceros, no se ha sabido hacer con el flamenco lo que se tenía que hacer, ¿Por qué? Porque nadie ha dado con la tecla, se ha invertido mucho dinero, se han hecho cosas, un poco, sin saber por dónde va el hilo, porque, realmente, es difícil. Si la solución hubiera sido fácil, ya hubiera estado hecho… Estamos hablando de un tema emocional, y eso ¿Cómo se cuantifica?, ¿Cómo se traduce?, ¿Cómo se hace llegar? ¿Quién está preparado, para hacer llegar estas cosas a la gente? Es complicado, y más en un arte tan directo, tan fuerte a la hora comunicar. El flamenco de música de fondo molesta, el flamenco estás esperando recibirlo y emocionarte con él o te está molestando, no quieres escucharlo… La emoción, el sentimiento está a flor de piel… Eso ha sido muy complicado de administrar… Durante estas clases hemos podido disfrutar como los alumnos/as pedían, este domingo, más clases, para aprender más, y escuchamos los comentarios entre ellos, el alma se te va para arriba, porque eso es lo que queremos ver en la Peña, eso es lo quisiéramos ver en todos sitios… El problema es que hay que juntar varios factores… No se ha sabido cómo llegar a las escuelas, no estaba el personal preparado, se quiere hacer desde un punto de vista, totalmente, académico-institucionalizado, y yo no lo veo así, y se está demostrando… Evidentemente hace falta un profesorado formado, con todos sus procesos educativos… Pero hace falta la parte emocional, si no con el flamenco nunca podemos llegar… Los artistas, en cierta manera, han estado denostados, en tierra de nadie, han estado mendigando actuaciones en las peñas, y los artistas tienen un papel que cumplir, aunque no tengan titulación… Su trabajo, su trayectoria personal ha ido dirigida de otra manera, pero ha puesto en la mano algo que no está, que es la capacidad llegar, de transmitir, de empatizar… Con este proyecto se ha demostrado que podemos juntar las dos cosas… No se ha hecho ninguna experiencia de este tipo, al menos que haya tenido los resultados que está teniendo esta. Esto debería tener una proyección, no podemos ir tú por aquí, yo por allí… Tenemos que juntar profesorado y artista, el artista ha puesto una metodología y el profesorado la suya, vamos a juntar a ver esto hasta donde llega, empecemos con la música, no sabemos si podemos llegar más allá, o más acá, ya es una adaptación del profesorado normal, fuera del ámbito de la música, puede tomar referencias y se pueden hilar… Yo creo que es un proyecto muy interesante que a Jódar lo pondría en la puntera del flamenco, a la hora de los niños, y pedagógicamente también sería muy interesante… Voluntad, trabajo desinteresado, horas, con el cariño de que los chiquillos/as conozcan ese arte, saboreen otra manera de escuchar música, de aprender, de relacionarse, de reunirse en grupo, de crear nuevos círculos de amistad… ”.

Un proyecto que incluso pretenden publicar, para poder compartir los resultados con otras comunidades educativas y flamencas.