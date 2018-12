IU: "En 100 días de gobierno municipal no han resuelto los principales conflictos de Linares"

IU valora que los 100 días de nuevo gobierno municipal “no han resuelto los principales problemas que tiene Linares”. Las concejalas del grupo municipal de IU, Selina Robles y Ana Manuela Jiménez, hacen balance desde que la escisión en el PSOE y el cese de competencias de los anteriores concejales diera como resultado un gobierno multicolor. A su juicio, no está siendo eficaz y hay grandes conflictos y proyectos que no avanzan. Como ejemplo, “las partidas presupuestarias que se ven eliminadas para pagar las sentencias de Cantarranas, la licitación de los aparcamientos que se ha quedado frenada, la subvención que podría tener que devolverse para el mercado de abastos o la incapacidad para elaborar unos presupuestos municipales para el año que viene”. Selina Robles, concejala de IU, critica que el equipo de gobierno actual no tiene un proyecto propio por ello van a prorrogar las anteriores cuentas del PSOE, “pero la oposición votamos en contra, ¿qué les parece al PP y a CILU gestionar ahora estos presupuestos?”.

IU se ha referido además al conflicto laboral de Urbaser y como el Ayuntamiento se lava las manos. “Con el argumento de que es un conflicto interno la empresa de limpieza municipal está pagando de menos a los trabajadores, cuando el ayuntamiento está sosteniendo un servicio acordado en el convenio con una masa salarial determinada”.