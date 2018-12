Nacho Heras abandona el Atlético Baleares

Nacho Heras deja el Atlético Baleares tras llegar el año pasado procedente del filial del Atlético de Madrid y ser una de las apuestas del técnico, en aquel momento, Armando de la Morena.

El futbolista tan solo ha disputado un partido de competición en esta temporada y no contaba para los planes de Manix Mandiola.

El futbolista madrileño se ha despedido de los aficionados con el siguiente texto:

Hola balearicos!

Ha llegado el momento de despedirme de este gran club y esta gran ciudad. He trabajado día a día durante el año y medio que he estado aquí por estos colores, con profesionalidad, seriedad e ilusión. Las circunstancias me han impedido demostrar el fútbol que llevo dentro.

Estoy muy agradecido a la afición, los trabajadores del club, técnicos, equipo médico, que me han apoyado y ayudado mucho en todo este tiempo, y sobretodo, por ser grandes personas. Y por supuesto a mis compañeros, con los que más he sufrido, pero también disfrutado, y a los que les deseo el mayor éxito.

Solo os deseo que se cumplan vuestros sueños y se pueda conseguir el ascenso, y lo disfrutéis en un estadio a vuestra altura, como será el Estadi Balear.

He aprendido mucho en este tiempo aquí, y me voy encantado por vuestro trato y por haber vivido en una ciudad tan bonita.

Siempre seré un balearico más y animaré desde donde esté.

Nacho Heras.