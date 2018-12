Noel Gallagher actuará en el Warm Up

El grupo del exmiembro de Oasis Noel Gallagher, High Flying Birs, actuará en mayo en Murcia en el festival "Warm Up", en el que ya ha sido confirmada la presencia de Two Door Cinema Club, Teenage Funclub y Vetusta Morla, entre otros.

De hecho, en directo, Gallagher suele incluir hasta casi una decena de temas de Oasis como Don't Look Back in Anger, Supersonic, Wonderwall y Live Forever, en la que la audiencia suele cantar los primeros versos con el grupo, y termina habitualmente con el "All You Need is Love" de los Beatles.

Lejos queda aquel episodio en el que se peleó con su hermano Liam en Heaton Park (Manchester) tras lo que en 2010 inició su carrera junto al teclista del grupo, Mike Rowe, el batería de Lemon Trees, Jeremy Stacey y el percusionista Lenny Castro con la banda "Pájaros de altos vuelos".

La página oficial del grupo ya anuncia su participación en el "Spain's Warm Up" como noticia más actual justo antes de participar en un tour por su país que inicia en el castillo de Cardiff el día 24 de mayo y concluirá en el castillo de Exeter el 30 de junio tras pasar por el dublinés de Malahide el día 16 de ese mes.