ElPozo Murcia se mide al Levante en la Copa de España

ElPozo no tendrá un camino de rosas precisamente en busca de la final de la Copa de España de fútbol sala pese a ser cabeza de serie y jugar su partido de cuartos de final el jueves y no el viernes. El conjunto de Murcia se medirá al Levante UD, anfitrión de la competición, el día 28 de febrero a las 21:15 horas en el segundo partido de la jornada. El primero enfrentará a Inter Movistar contra el Palma Futsal y los ganadores de estas dos eliminatorias se verán las caras en la primera semifinal del sábado día 2 de marzo (17:00 horas). Por la otra parte del cuadro, el Magna At Osasuna de Navarra se enfrentará al Peñíscola RehadMedic el viernes día 1 a las 19:00 horas, mientras que el FC Barcelona tendrá como rival a Jaén Paraíso Interior a las 21:00 horas. La segunda semifinal, que enfrentará a los vencedores de estas dos eliminatorias se disputará el sábado a las 19:15 horas. La gran final tendrá lugar el domingo día 3 a las 17:00 horas.

Por lo que respecta al equipo de Murcia, cabe destacar que esta temporada se ha enfrentado en dos ocasiones al conjunto valenciano. En partido de liga regular y en la pista del Levante UD el resultado fue de 2-3 para el cuadro de Diego Giustozzi y más recientemente y con motivo de los octavos de final de la Copa del Rey a partido único y en el Palacio de los Deportes de Murcia el resultado volvió a ser favorable para los murcianos por 4-1.