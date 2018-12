Nuestros mayores son un ejemplo para el resto de la sociedad.

Salen a la calle para reivindicar unas pensiones dignas, no es algo nuevo, pero hoy me gustaría elogiar y apoyar esta lucha incansable. Repito, son un ejemplo.

“No a los recortes de las pensiones y a la pérdida de poder adquisitivo”, Consideran que es inconstitucional el R.D Ley 28/2012 de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de Seguridad Social.

Quieren que se vuelva al Pacto de Toledo y se garanticen las pensiones con la revalorización de estas, según IPC real.

Su lema: “Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden”.

Los jubilados actuales lucharon para que tengamos los derechos laborales,sociales y todo tipo, que hoy disfrutamos todos. Pensamos que estos se tienen porque sí, no nos planteamos, qué se hizo para poder tenerlos actualmente.

Las personas responsables de estos logros, vuelven a salir a la calle, nuestros mayores. No sólo defienden sus pensiones, no, no nos equivoquemos, están defendiendo a los trabajadores y trabajadoras actuales. Lo que demandan es que se garantice, que podamos cobrar nuestras pensiones cuando lleguemos a la jubilación.

Por eso me sorprende que los más jóvenes les miremos desde lejos, o diciendo vaya narices tienen.

Tenemos que unirnos a ellos, a su lucha que es la de todos, tenemos que luchar por algo que es justo. Después de toda una vida trabajando y contribuyendo al sostenimiento de nuestra sociedad del bienestar, poder tener unas pensiones dignas que nos garantice poder vivir tranquilamente.

El Fondo de Pensiones se ha vaciado y nos echamos las manos a la cabeza.

Hay que garantizar las Pensiones, la natalidad ha disminuido y los sueldos se han precarizado, esto nos lleva a pensar que el sistema de pensiones como hasta ahora hemos tenido, no se podrá sostener.

Las Pensiones se tienen que blindar, se deben garantizar a través de los Presupuestos Generales del Estado. Es un derecho constitucional, no hagamos atajos, no se pide nada, que no sea posible realizar.

“Acompañémosles en su lucha, que es la lucha de todos y todas”