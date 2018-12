Arturo Goldaracena no será candidato a la alcaldía de Tafalla

Punto final a ocho años de carrera política como líder de EH Bildu en el Ayuntamiento de Tafalla. Arturo Goldaracena ha anunciado en "Hoy Por Hoy Tafalla" que no va a repetir, "lo tengo muy claro y no voy a optar a la reelección. Entiendo que han sido ocho años de muchísimo trabajo, con cosas complejas pero también con muchas satisfacciones, estoy aprendiendo muchísimo pero creo que es ya hora de cambiar y de que entre alguien nuevo con las ilusiones renovadas que supone iniciar algo".

El actual alcalde la ciudad, que hasta el momento no había hecho pública su decisión, deja claro que en la política ha estado de paso "en principio, digo adiós a la política. Yo soy músico y la política ha sido algo circunstancial, una experiencia en la que lo he pasado muy bien y los principales problemas los he tenido con el ritmo lento que imponen los trámites burocráticos".

En cuanto a su relevo, EH Bildu está trabajando con tranquilidad en la nueva candidatura para que tenga el mayor consenso posible, pero aún no hay fecha para su presentación.