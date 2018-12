Recogida de firmas para evitar separar a tres niños de sus abuelos

El pueblo de Castellar se ha volcado con una familia de la localidad para que los servicios sociales no les retiren a tres niños cuya madre no puede atenderlos pero que desde que nacieron, están al cargo de sus abuelos. Se trata del matrimonio compuesto por Emilio Luján de 58 años y Maria José González de 47 años. Según les han dicho, por edad, no son idóneos.

RAMÓN MACIAS

La hija de Maria José, de un matrimonio anterior que dejó por presuntos malos tratos, tiene problemas por una adicción a las drogas, según cuenta Emilio, y asegura que eso le hizo no estar pendiente de sus hijos, que son de diferentes relaciones que no terminaron bien. Pero desde que nacieron, el mayor tiene 8 años, el segundo 5 y la pequeña 2, siempre ha sido el matrimonio el que ha ejercido no solo de abuelos, también de padres. "A los niños no les falta nunca nada", aseguran, y eso corroboran distintos vecinos y representantes políticos de la localidad. Dice Emilio que incluso los informes de los Asuntos Sociales de la localidad son totalmente favorables. Del mayor lograron la guarda y custodia tras pelear en los tribunales, pues fue recogido en su día por la Junta de Andalucía y tutelado en un centro para menores. Los demás fueron llegando y siempre han estado con ellos. El segundo tiene problemas que requieren de tratamientos, "que nunca le faltan", asegura el abuelo. "Prefiero usar varias veces la misma ropa varios días, que a los niños no les falta nada, están al día de vacunas, alimentación, estudios y van limpios a diario, su abuela es muy protectora", defiende el hombre. Hace unos 10 años ambos se instalaron en Castellar, pueblo de ella, tras huir de la relación anterior. Desde entonces nadie tiene queja de ellos, "me llevo bien con todo el mundo y nunca me ha gustado meterme en la vida de nadie". Pero los técnicos que han revisado su caso les han dicho que no son idóneos para criar a los niños y les han comunicado la retirada de los menores para después de las fiestas navideñas. Para la pequeña, "ya nos han dicho que le han buscado una casa en acogida, los otros dos ingresarán en centros de menores". Están abatidos y sin saber que hacer, porque "los niños nunca han salido de esta familia, siempre con nosotros". El mediano, del que se hicieron cargo cuando ya se le había diagnosticado los problemas que tiene, ha mejorado y nunca falta a sus terapias con logopedas y psicólogos".

RAMÓN MACIAS

En Castellar, sus vecinos están volcándose con la familia porque consideran injusto que les retiren a los pequeños. Por ello se ha organizado una recogida de firmas para pedir a la administración que dé marcha atrás con la intención de llevárselos, lo que supondría separar a los tres hermanos y cortar todo lazo con su familia castellariega. La abuela dice que los niños son suyos, que no son "de quien los pare, la madre es quien los cría", por tanto exige su derecho a quedárselos para cuidarlos.

Al matrimonio les duele especialmente un comentario que al parecer les hicieron los tácnicos de la administración, que no se preocuparan, "lo niños se adaptan rápidamente" en referencia a que pronto olvidarán a sus abuelos para adaptarse a otras personas. También dicen que de palabra, les llegaron a reconocer que los niños estaban bien con ellos a pesar de los informes que han emitido en contra de esa postura.

Hay dos formas de firmar, una físicamente mediante los formularios que se han repartido por comercios y establecimientos de hostelería del pueblo y limítrofes, con otra opción de forma digital mediante la plataforma Change en este enlace y donde superan ya las 500 rúbricas: https://www.change.org/p/inmaculada-concepci%C3%B3n-g%C3%B3mez-mar%C3%ADn-firmas-para-que-a-abraham-luis-miguel-y-maria-jos%C3%A9-no-los-separen-de-sus-abuelos

Emilio y Maria José firmando para pedir que no les quiten a sus nietos y los separen entre ellos / RADIO VILLACARRILLO

La petición dice lo siguiente:

"Estamos recogiendo firmas para que no separen a una familia que se formó hace 9 años en una situación difícil y aun así han conseguido al día de hoy mejorar la situación y ser felices."

"La familia la componen el matrimonio entre Emilio de 58 años y María José de 47 años y sus nietos, (ya que la madre de los niños e hija de Maria José, nunca se ha echo cargo de ninguno de ellos), Abraham de 8 años, Luis Miguel de 5 años con problemas de autismo y María José de 2 años. Viven en Castellar de Santisteban en Jaén y son muy queridos por todo el pueblo."

"Los niños siempre han estado con sus abuelos, bien atendidos y siempre dándole a cada uno de sus nietos lo que necesitaba, educación, logopedas, médicos... Ahora mismo su situación es como la de cualquier familia."

"Después de todo este tiempo Inmaculada Concepción Gómez Marín Delegada de bienestar social y protección al menor de Jaén, ha firmado un informe de idoneidad en el cual pone que Emilio y María José no son idóneos para tener a sus nietos, por lo cual quieren separarlos y llevar a cada niño a un sitio diferente, a María José ya le han buscado una casa de acogida, a Luis Miguel y Abraham un centro diferente a cada uno."

"Os pido vuestra colaboración para que esto se paralice y no separen a esta familia ahora que ya han superado todas las dificultades que se han ido encontrando, y os pido vuestra firma sobre todo por el bienestar de los niños."