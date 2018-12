Una inauguració disfressada

Mira, no... Disfressar de "visita oficial" una inauguració a l'antiga simplement perquè faltaven tisores i cinta és enganyar. Si, com tantes vegades han dit els que manen ara no hi ha inauguracions, doncs cap inauguració. I si no que donen la cara com toca i que diguen la veritat: fou una inauguració de les de tota la vida. I una inauguració, a més, que arriba tard, mal i incompleta... Si hi havia algun moment on no tocava fer això era amb el Parc Central.