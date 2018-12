Los delitos no han prescrito, según la Fiscalía

El primero en declarar esta mañana ha sido Ricardo García Becerril, que solo ha respondido a las preguntas de la Fiscalía. Le han cuestionado directamente por los correos electrónicos bajo el asunto “Miserias”, en los que reconocía contratos adjudicados a dedo presuntamente por Carlos Esco.

Mientras, Agapito Iglesias ha negado su participación en los hechos que se investigan. Ha asegurado que no conocía a las hijas de Esco cuando les encargó un informe y que el hecho de que no se les cobrara el alquiler de la nave de la guardería no era tampoco un trato de favor sino un acuerdo al que se llegó con todas las naves de PLAZA por la crisis durante dos años.