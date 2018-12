¿Quién dijo que volar era imposible?

Una experiencia única donde experimentar qué se siente al saltar desde un avión a 4.000 metros de altura, planear, girar, subir y bajar en una corriente de aire que llega hasta 290 km/hora. La tecnología del túnel de viento TERMINAL ZERO es la más moderna, potente y totalmente segura para la simulación de la caída libre de paracaidismo, del vuelo humano.

Y para celebrarlo estas navidades puedes adquirir tu bono de vuelo a mitad de precio, se puede adquirir a través la página web de Terminal Zero o en el punto de venta de Puerto Venecia, el regalo perfecto para estas navidades.

¿Siempre has querido saber qué se siente al volar? Esta primavera podrás hacerlo en Terminal Zero Ministry of Fight.