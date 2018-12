Javier Fernández presume de números y lamenta "no haberlos trasladado al campo"

Javier Fernández aprovechó la junta de accionistas del Sporting para presumir de gestión y de números. Y eso que empezó su larguísima intervención inicial asegurando que no tenía intención de sacar pecho. El presidente y máximo accionista está orgulloso de su labor al frente del club, considera "magnífico" presentar el actual balance y no le entran en la cabeza los reproches que se le puedan hacer, al menos desde el punto de vista económico. Los achaca, únicamente, a "fobias personales" hacia él, concretamente por parte de algún medio de comunicación. Al menos sí admitió que la parcela deportiva no está al nivel deseable, lamentando que "la bondad en lo económico no hemos conseguido trasladarla al campo". Insiste, eso sí, en la delegación de funciones, con la filosofía de que "las decisiones las tomen los responsables de cada área, con sus equipos de trabajo, supervisadas por el consejo".

Hora y media duró la intervención inicial de Javier Fernández, en la que además de constantes referencias a los críticos y a las redes sociales, desgranó unos números que sitúan por primera vez en veinte años al Sporting fuera de causa de disolución y con nueve millones de superávit del último ejercicio. Superado el trance del proceso concursal, el presidente considera que "si en cuatro años no hemos dado motivos para ver que es magnífico presentar estos números es que algo estamos haciendo mal". Convencido de que el club va a mejorar en el futuro, Fernández dejó claro que no tiene previsto vender de forma inminente. "Nadie nos puede obligar a ello. Es una decisión personal y no tenemos previsto hacer nada ahora con las acciones", respondió ante los requerimientos de varios accionistas sobre su posible salida.

Recordó que había pedido perdón en varias ocasiones por la gestión anterior a su llegada; se disculpó en esta ocasión por el incidente que protagonizó con un aficionado del Sporting en el palco del Carlos Tartiere, admitiendo su error pero matizando que "por encima de mi condición de presidente, soy persona".

'Espacio Quini' y otros anuncios



Era la primera junta de accionistas después de la pérdida de Enrique Castro 'Quini', por lo que su recuerdo estuvo muy presente. No solo en el minuto de silencio con la que arrancó la asamblea, sino también con la confirmación de la puesta en marcha inminente de las obras para la puesta en marcha del 'Espacio Quini' en El Molinón, que se financiará en parte con la venta de la camiseta conmemorativa. Además el consejo anunció la renovación del contrato con Nike hasta 2021, la gratuidad del partido de Copa del Rey contra el Valencia para juniors y socios de oro y plata y que parte de la recaudación se destinará a fines sociales.

También anunció el presidente la puesta en marcha de un "libro blanco de modelo de club", negando la ausencia de una filosofía de club, en la que "estamos de acuerdo con la mayoría del público del Sporting".