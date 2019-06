La cuenta atrás va en serio

Enviado desde mi iPhoneInicio del mensaje reenviado:

No siempre coincido con los agentes sociales de Canarias, empresarios y sindicatos, a veces con unos y a veces con otros y algunas con ninguno. En esta ocasión suscribo al 100% la reclamación de ellos, que desde el Consejo Asesor del presidente del Gobierno de Canarias han exigido hoy con contundencia en reclamar al Gobierno de España del Psoe que apruebe y firme ya los convenios con Canarias.

Estamos hablando del convenio de Carreteras, del convenio de Infraestructuras Educativas y del convenio de Obras Hidráulicas,cerca de 3000 millones de euros en varios años en el aire. Ahí es nada.

El riesgo de perder una parte de los mismos a corto plazo es abismal. Más de 600 millones corresponderían al presupuesto ya aprobado de 2018, que el gobierno de Pedro Sánchez no ha sabido firmar, al parecer por algunas diferencias entre los técnicos del ministerio de Hacienda, según fuentes del Psoe de Canarias, aunque parece algo más, parece incompetencia o pasotismo con Canarias, con una dosis de arrogancia inconsciente. Pero les digo la verdad, ya uno no sabe qué pensar y al escuchar a la responsable de las perras Canarias, Rosa Dávila, cuando apunta que el Gobierno del Psoe quiere estos dineros para Cataluña, llego a dudar.

El daño que está profiriendo José Luis Ábalos, número tres del Psoe y ministro de Fomento, al Psoe en general y en particular al de Canarias es brutal. Cosa que este hombre toca, cosa que se fastidia. Es increíble.

Quedan diez días para que se cierre el presupuesto español de 2018, será el 28 de Diciembre, día de los inocentes, si para ese día no tenemos los convenios cerrados y firmados adiós a la financiación necesaria, que ha costado "lo más grande" sacar, con presión política, social y mediática de los Canarios. Sería imperdonable. Una inocentada que no aguantaremos. Esperemos que la eviten.

Y lo que se nos dice es, "confíen en nosotros, tengan fe" y no estamos hablando de religiones. Pues de confiar nada, a firmar. Esto es como estar al borde del precipicio y alguien te dice, tranquilo que si mareas yo te sujeto y tú piensas "si me aprecias,mejor no probar".

No hay excusas posibles. Esta espera ha sido demasiado. Una dilación injustificada porque una cosa es el cambio de Gobierno y otra cosa es la falta de voluntad. Que los anteriores del PP tampoco hicieron los convenios a tiempo, que incumplieron, pues sí, pero eso para qué sirve en este preciso momento.

Ahora le toca al Psoe de Pedro Sánchez y de Ábalos y si no cumplen ya, dejaran en muy mal lugar a los canarios y al mismo tiempo al Psoe de Canarias y por supuesto a su hombre fuerte, Ángel Víctor Torres. Será mejor que espabilen y busquen un rato para los temas canarios, que solo de Cataluña no vive la gente. Ya se sabe que cuando las barbas de tu vecino veas mojar por las tuyas a remojar.