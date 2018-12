Miguel Ángel Ramírez espera que "el próximo año sea el que nos devuelta a Primera"

El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, dijo en la comida navideña que le gustaba que estuviera la plantilla presente “para que vean por ellos mismos esta pequeña representación de la clase política y social de la isla”. Además, Ramírez insistió en que los asistentes a la reunión son “un fiel reflejo de la masa social de este equipo; por eso les repito que tienen un compromiso con el equipo y con la familia amarilla, que representa el sentimiento de arraigo de la cultura de esta tierra, por lo que necesitamos darlo todo por nuestra gente, nuestra afición, nuestro escudo y nuestros colores”.

Además, el directivo aprovechó para darle las gracias “al presidente y vicepresidente del Cabildo, porque es cierto y real el compromiso que tienen con el club”, aunque “los tiempos en la política se pueden marcar, pero la burocracia lleva su tiempo en las instituciones”. También dio las gracias al consejero de Turismo y Cultura del Gobierno de Canarias porque “están intentando trabajar con nosotros ese convenio que esperamos poder sellar cuanto antes, ojalá que en enero, para renovarlo las próximas cinco temporadas y tengamos menos incertidumbre en lo económico”

No se olvidó del equipo profesional, que “está mejorando su imagen respecto a las ultimas semanas, que no era el que esperábamos. Lo dieron todo ante el Tenerife y un error arbitral y humano, al que no hay que darle más vueltas, nos impidió ganar. Hay que seguir trabajando para seguir siendo cada vez más intensos y comprometidos. Tienen que darlo todo, que es lo que la afición quiere y espera de nosotros”.

El mandatario de los amarillos cerró su intervención en la comida navideña del club esperando que “el próximo año sea el que nos devuelta a Primera y si no fuera así, seguir intentándolo, pero vamos a dejarlo todo para que sea así y todos estemos felices de nuestro equipo”.