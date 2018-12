El número 3 del PSOE en Soria cuestiona el futuro de su partido

“O nos preocupamos por trabajar en el proyecto de partido y hablamos de ideas u os quedáis los palmeros siguiendo al líder y sus bandazos hasta el precipicio, que queda cerquita, por cierto". Así termina la reflexión que hizo ayer en su cuenta de Facebook Eder García, el Secretario de Política Municipal del PSOE de Soria y Secretario General de JJSS de Soria. García también ocupa un puesto de confianza en la Diputación designado por el propio Presidente, Luis Rey.

Eder García ha reconocido a la Cadena Ser que fue fruto de “un calentón” por los resultados de las elecciones de Andalucía y la responsabilidad que se ha atribuido a los susanistas. “No lo voy a borrar”, ha aclarado. En el texto publicado ayer se confiesa susanista y reconoce que nunca ha apoyado a Pedro Sánchez.

En su muro, Eder García escribe: “Siento profundamente que haya “compañeros” que entiendan la militancia como la pertenencia al club de fans del Secretario General, pero siento todavía más que usurpen las siglas del PSOE para mancillarlas justificando la abstención de “socialistas” en las elecciones de Andalucía”.

El socialista va más allá cuando insiste en que “Lo que ya resulta insoportable es que la dirección federal utilice ese mismo discurso y quiera desprestigiar y cargarse a Susana, que ganó las elecciones y fue elegida democráticamente en primarias. Lo quieren hacer aquellos que no ganan ni a las chapas fuera del partido, que hablaban mucho de la militancia pero al final solo buscan hooligans, y que se envuelven en la legitimidad de las primarias pero solo para el líder (que le pregunten a Tomás Gómez)”.

El Secretario del Psoe de Soria, Luis Rey, no se ha pronunciado sobre las consecuencias que puede tener esta opinión que aún no ha tenido oportunidad de leer. El ex Secretario del PSOE de Soria, Carlos Martínez, ha querido restar importancia justificando “el calentón con los malos resultados andaluces”. Martínez considera que hay libertad de opinión en el seno del Psoe y que no hay motivo para abrir expediente a Eder García.