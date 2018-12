Recurrido el contrato de parques y jardines

Cuatro empresas y el Partido Socialista han recurrido el contrato de mantenimiento de parques y jardines del Ayuntamiento de Albacete, cuya adjudicación fue a parar a la empresa OHL. Se trata del Servicio de Conservación, Mantenimiento, Adecuación y Mejora de las zonas verdes y los espacios naturales de la ciudad y sus pedanías. El segundo contrato más cuantioso del Ayuntamiento, tras el de limpieza y recogida de basuras.

OHL resultó la empresa adjudicataria de este servicio, tras presentar una oferta de 5.8 millones de euros y cuimplir con las mejoras del pliego, incluyendo más de 9 millones de euros, para la adecuación de recintos caninos, la centralización del sistema de riego y la sustitución de farolas por luces led.

La empresa Acciona fue la primera en recurrir ya que quedó excluída del proceso de adjudicación porque el Servicio de Contratación calificó su oferta económica como baja temeraria. Acciona modificó la oferta, pero finalmente quedó excluida. También han recurrido Fomento de Construcciones y Contratas, que quedó segunda en la adjudicación; y Valoriza, tercera.

Además, el Partido Socialista también ha presentado un recurso. Su portavoz en el Ayuntamiento, Modesto Belinchón, ya explicó hace semanas que no comparten las mejoras del pliego, como la mejora de los recintos caninos o el cambio en la iluminación en el Canal de María Cristina.

El servicio no podrá ajudicarse hasta que no se resuelvan estos recursos. Hemos preguntado al equipo de gobierno pero no nos han contestado sobre los plazos de tiempo para esta adjudicación. Tampoco nos han confirmado el nombre de la cuarta empresa que recurrido. Mientras tanto, el servicio lo prestará la anterior adjudicataria, FCC.