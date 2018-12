Un derbi de tendencias

Partido de los grandes para la tarde de este domingo en el San Rafael entre la UD Los Barrios y el Algeciras CF desde las 17.30 horas. Los capitanes de ambos equipos estuvieron hoy analizándolo en SER Deportivos y confían en que la dinámica de los dos conjuntos no se vea reflejada en el verde.

Mario aseguraba que el hecho de que su equipo haya cambiado tanto en dos meses es "increíble". "Nadie pensaba que el equipo daría este rendimiento pero nos hemos adaptado a la idea del míster y estamos respondiendo de manera espectacular", señaló el centrocampista que califica a sus compañeros como un "bloque muy humilde". Su homónino algecirista, Iván Turrillo, destacaba que a pesar del mal inicio de temporada de la Unión, "por plantilla sabía que no iban a acabar ahí abajo". "Están haciendo una gran primera vuelta y el partido del domingo será muy competitivo", añadió.

Los gualdiverdes suman una derrota en los últimos quince partidos mientras que el Algeciras enlaza cinco salidas seguidas sin ganar y con su afición empezando a impacientarse por ver a su equipo en la séptima plaza. El ex-albirrojo Mario entiende que la presión que tienen los algeciristas es un "lastre". "A plantillas más rejuvenecidas como la del Algeciras les puede afectar, es necesario tener la cabeza amueblada y aguantar este peso", afirmando a su vez que el hecho de que los de la Villa estén sin esa presión les permita estar compitiendo por todo.

"El del domingo será un partido para disfrutar las dos aficiones, queda toda una segunda vuelta y no significará nada lo que suceda", expresaba el medio que quita hierro a un partido donde su ex-equipo irá necesitado pero ante el que las tendencias o dinámicas importan poco. "Ya lo vimos el año pasado, nos costaba salir y fuimos capaces de ir ganando todo el partido. Los derbis se deciden en pequeños detalles", señaló.

En una cita de este calibre, la afición del Algeciras volverá a estar pese a todo con su equipo. Iván trataba de alentar a su gente para que no les deje solos en el San Rafael. "Este partido no será fundamental pero aunque los resultados no se nos están dando fuera de casa estamos haciendo buen fútbol. Es un derbi, nos lo merecemos nosotros y nuestra gente por terminar el año bien en un campo tan difícil como es el de Los Barrios", concluyó.