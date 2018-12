Ataque con pintadas (otra vez) a las sedes de los partidos de izquierdas

Las fachadas de las sedes locales de los partidos progresistas de Alicante han amanecido este miércoles con pintadas. No es la primera vez que se ataca a las sedes de los partidos de izquierdas en la misma noche.

Desde PSPV, Compromís, Esquerra Unida y Podemos lamentan este 'ataque' a la democracia y lamentan que sea consecuencia, dicen, de la escalada de tensión política que se vive en España.

Con spray rojo han escrito "España no se toca. Rojos, no" en la sede de Podemos. En la de Compromís la frase reza "España, sí. Rojos, no". Similar frase en la sede socialista, aquí además han incluido la palabra 'traidores' (en negro) y se han esmerado en dibujar el yugo y las flechas y en la de Esquerra Unida se repite el "España, sí. Rojos, no". Las pintadas llevan la firma de Falange.

Desde todas las formaciones hacen un llamamiento a la tranquilidad pero con firmeza denuncian que estas actitudes de la derecha extremista "no se pueden permitir".

Miguel Millana, secretario local del PSPV-PSOE asegura que parte de la crispación política actual se debe a las declaraciones irresponsables, mantiene, del PP

Desde Compromís, su secretario local Natxo Bellido, dice que hay que posicionarse claramente ante los "intolerantes"

Esquerra Unida, acusa a la extrema derecha de querer instaurar de nuevo la estrategia de querer achantar a la izquierda. Luis Fernando Sevilla, coordinador en Alicante

Por último, Pascual Pérez, secretario general de Podemos, hace un llamamiento a la ciudadanía para que "no de alas" a sujetos extremistas que van "contra la democracia".

No es la primera vez que atacan las sedes de los partidos de izquierdas este año. Piden a las fuerzas y cuerpos de Seguridad que persigan estas actuaciones.