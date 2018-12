Villalba de Duero reduce el IBI a sus vecinos

El Ayuntamiento de Villalba reduce el Impuesto de Bienes Inmuebles al disponer de un superávit que la ley estatal no le deja invertir en lo que desea. El Boletín Oficial de la Provincia anuncia hoy que ha superado el período de exposición pública sin recibir alegaciones el acuerdo que adoptó el pleno de esta localidad en octubre, donde el coeficiente de este tributo en lo que se refiere a los bienes de naturaleza urbana pasa del 0’53 al 0’46. El alcalde calcula que estas siete centésimas de diferencia va a suponer una merma de ingresos anuales de entre 18.000 y 20.000 euros, pero entiende que, ya que el Ayuntamiento no tiene las manos libres para invertir sus remanentes, al menos que esto pueda repercutir en la economía de las familias empadronadas. “Hay un remanente que no podemos tocar, porque no nos dejan, a menos que sea algo justificado y excepcional y eso se va acumulando, lo tienes aquí y no te dejan aprovecharlo, pues por lo menos que la gente del pueblo se vea beneficiada en este aspecto”, explica Antonio Sanz.

Esta rebaja del IBI del Ayuntamiento de Villaba se aplicará a partir del 1 de enero del próximo año.