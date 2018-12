El Ayuntamiento de Oviedo impulsa una campaña para concienciar en estas fechas navideñas de la tenencia responsable de animales de compañía. La concejala de Educación y Salud, Mercedes González, ha señalado que "tener un animal en casa es una responsabilidad" y que "un perro o un gato no pueden ser un objeto más de consumo, un simple regalo que con el tiempo moleste y sea abandonado".

'Un perro no es un juguete'/'Un gato no es un juguete'

A pie de albergue, la concejala acompañada de los responsables de las instalaciones ha lanzado un mensaje muy claro, un perro, un gato o cualquier otro animal no son objetos de los que podamos prescindir cuando ya no nos guste o cuando nos moleste. Mercedes González llama a la ciudadanía a "reflexionar mucho antes de llevar a casa una mascota, porque "no es un deseo momentáneo, no es un regalo de Navidad, sino que es llevar a tu hogar a un nuevo inquilino y eso supone responabilidad, cuidado, cariño, sacrificios, compromisos. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando uno de decide a dar el paso". Añadió la responsable de Educación y Salud, que si finalmente decidimos de manera responsable tener un animal, el mensaje es: "no compres, adopta".

En el Albergue Municipal de Animales de Oviedo hay en la actualidad unos 200 perros y 25 gatos que estarían encantados de tener un hogar. Según los gestores de las instalaciones, con el veterinario Pedro Quirós a la cabeza, los perros que menos salida tienen son los de tamaño mediano y grande y de mediana edad. En cualquier caso, insisten también en que "hay que reflexionar antes de adoptar para que dentro de uno o dos meses no empiecen a recoger animales abandonados porque fueron un regalo nada meditado".

Durante esta campaña el ayuntamiento repartirá mil carteles con el mensaje 'Un perro/gato no es un juguete', lema que también lucirá en algunos mupis de la ciudad. Los carteles se colocarán en colegios, centros comerciales, o bibliotecas.