Aprobada la propuesta de distribución de espacios en el antiguo solar de Carrefour en Ponferrada

USE Bierzo y PRB se han mostrado favorables a la futura construcción del edificio sanitario y a la inversión, pero aseguran que el diseño previsto no se ajusta a lo deseable y se deja a la especulación inmobiliaria la posibilidad de urbanizar la zona.

PSOE, Ciudadanos y Ponferrada en Común también han criticado la fórmula sin consenso por la que optado el Gobierno municipal para diseñar una propuesta que suscita dudas no sólo por la idea plasmada en el papel sino porque no existe ningún compromiso claro, algo que también han señalado USE y PRB, de la Junta de Castilla y León para garantizar la inversión y construir el edificio sanitario. Todos recuerdan la sede multiinstitucional comprometida por la Junta y que nunca se ha llevado a cabo.

Críticas también generalizadas en la oposición al vídeo promocional, pagado con fondos del Ayuntamiento, para difundir una imagen de futuro del antiguo solar de Carrefour que no está ni comprometida en su inversión, ni garantizada en su diseño.

Por su parte, el portavoz de Coalición por el Bierzo, Pedro Muñoz considera que todas las consideraciones realizadas por la oposición serán objeto de debate de otras corporaciones por lo que el plenario sólo tiene que respaldar un primer paso administrativo, el resto de matices y advertencias suponen 'envenenar' de antemano la iniciativa

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo tomó la palabra para comprometerse a buscar un acuerdo por escrito con la Junta que contemple plazos de ejecución y la reversión de la parcela en caso de no ejecutarse

El pleno también dio cuenta de la extinción de la Fundación Cultural Pedro Alvarez Ossorio porque resulta, a día de hoy, económicamente inviable. También se aprobó, con la abstención de USE y PRB, la constitución de una comisión que analice la situación del servicio del Transporte Urbano de Ponferrada de cara a su adecuación a la nueva Ley de Contratos Públicos.