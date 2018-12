"Para los que tenemos muy mala letra, nos salva el ordenador, y Henri Michaux es nuestro particular semidios: inventor de alfabetos indescifrables, pero tan estéticos y singulares que me niego a pensar que su talento tuviera algo que ver con las drogas que probó. Con unos pocos trazos atrapa al espectador, que no entiende nada pero capta, quizás, todo o casi todo. Dejó escritos también numerosos libros, que no he leído. Frente a los ejercicios de los cuadernos de caligrafía, ésto es magia. Es imposible aprenderla para un niño, salvo que, por supuesto, invoque a su propio y personal Michaux. "

Seguir leyendo