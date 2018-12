Lluvia y letras

Fuera llueve. Dentro mil letras golpean mi cerebro. Que no se mezclen libres, que los versos sean legibles. Las dejaré escapar controladas para que la composición sea grata. Sonrío. El caos se perderá en el relato. La improvisación morirá aletargada y toda creatividad se esconderá tras esos cuadros, que observo sentado.

Fuera llueve y el viento, las bocinas y los frenazos no me dejan escuchar el silencio de los colores derramados ante mis atónitos ojos. De repente, un canto brota desde el centro de la sala, y las letras salen vomitadas en caóticas palabras, resbalan por el suelo y humildes se posan bajo mis pies. No soy capaz de pisarlas.

Fuera llueve y dentro me ahogo en un mar de palabras.