Cifuentes: "No jugaré en otro club"

Alberto Cifuentes vuelve a encontrar el premio a su trabajo. El portero cadista ha visto como sus buenas actuaciones han sido recompensadas por el club con una renovación de contrato por una temporada más. Su vinculación acaba en junio por lo que la entidad amarilla se ha movido con rapidez para llegar a un acuerdo que ha sido sencillo entre las partes. Si todo va bien, Cifuentes acabará su contrato de amarillo con 41 años.

El portero confiesa que "lo más importante es que no jugaré en otro club que no sea el Cádiz. Me he comprometido en todos los equipos, pero ahora no me veo terminando mi carrera. Me encuentro en un buen momento. Me da mucha alegría venir a entrenar y estoy muy a gusto aquí". De cara a su futuro una vez cumpla contrato asegura que no tiene nada cerrada para continuar en el club, ya sea en el cuerpo técnico o en el organigrama deportivo: "No se me prometió nada para seguir en el club, pero ellos saben lo que quiero y no me veo en otra cosa que no sea el mundo del futbol".

Cifuentes sigue cumpliendo metas y soñando con su futuro de amarillo. Por eso tiene claro que "ojalá que pueda defender la portería del Cádiz en Primera. Esa es mi espina".

El club anunció ayer también la renovación del otro portero de la plantilla, el canterano David Gil hasta el 2023.