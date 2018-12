Plantas depurativas y propuestas para un aperitivo sano

No hay Navidades sin langostinos, cigalas, carnes asadas, pescados, turrones o polvorones. En pocos días comeremos como si no hubiera un mañana. No es de extrañar que en el mes de diciembre las farmacias hagan su agosto, en cuanto a venta de digestivos, depurativos y diuréticos.

La farmacéutica Virtudes Hernández recuerda que “la utilización de plantas medicinales debe estar controlada por los profesionales sanitarios”.

El farmacéutico es experto en el medicamento y, por tanto, el profesional adecuado para informar al paciente sobre los beneficios y riesgos de las plantas medicinales, productos que contienen principios activos y poseen actividad farmacológica, por lo que pueden producir efectos adversos o cualquier otro problema relacionado con su consumo.

Aperitivos saludables

Podemos evitar comer de más eligiendo aperitivos menos calóricos y más saludables. Virtudes Hernández nos propone unas cuantas recetas de aperitivos fáciles y ricos.