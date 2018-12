Miguel Herrero, nombrado como Miembro Numerario de la Academia de las artes y las Ciencias Cinematográficas de España

El cineasta, productor y director del Festival de Cine de Sax Miguel Herrero Herrero ha sido nombrado miembro numerario de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, en la especialidad de dirección. En 2017 estuvo nominado al Goya en la categoría Mejor Cortometraje de Animación con la película Colores.

Actualmente produce el cortometraje Good Night Spa de los Gallego Bros, la novela gráfica y largometraje Miracle como director, productor y guionista y Once Upon a Time in Jerusalem, largometraje de David Muñoz y Adrián Cardona, como productor ejecutivo. Enhorabuena a nuestro amigo y colaborador eventual en Hoy por Hoy Elda Vinalopó.