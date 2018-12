Que la recogida de notas en el 'cole' no arruine esta Navidad

Como cada miércoles, se pasa por los micrófonos de Hoy por Hoy para Ibiza y Formentera la psicóloga y terapeuta sexual Minaya Benavente, que esta semana ha hablado sobre el temido momento de recoger las notas en el 'cole' después del primer trimestre.

Benavente nos ha dejado unos cuantos consejos para afrontar este momento, especialmente si los resultados no son demasiado buenos, y lo que no debemos hacer si no queremos que unas malas notas terminen arruinando las celebraciones navideñas y las reuniones familiares.