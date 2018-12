Silvia Tur censura que no se le dejase votar en el Parlament por amamantar a su hijo

La diputada de Gent per Formentera (GxF), Silvia Tur, ha censurado que en la sesión plenaria de este martes se le impidió votar porque llegó unos minutos tardes como consecuencia de haber estado amamantando a su hijo de dos meses y medio. Si se vuelve a dar una situación así, tal como teme, ha informado de que llevará el asunto al Institut Balear de la Dona (IBDona).

Tur ha explicado que pasadas las 21.00 horas cuando se llamó para la votación de los Presupuestos de Turismo y Educación, ella estaba dándole el pecho a su hijo por lo que llegó cuando terminó. Al intentar entrar en el Hemiciclo, los ujieres le dijeron que no podía hacerlo porque así lo establece el reglamento de Parlament.

Después de esto, informó de los hechos al presidente de la Cámara, Baltasar Picornell, pero, tal como ha señalado, no se le ha dado "ningún tipo de respuesta". "Si lo que me contesten no es favorable, lo pondré en conocimiento del IBDona", ha dicho Tur para luego añadir que "el error es que este tipo de situaciones no estén previstas".

Esta semana desde el martes, el Parlament está celebrando el pleno de presupuestos, que acabará este jueves.